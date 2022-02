Kína egy lépést tesz hátra: tavaly rekord mennyiségben termelt ki szenet

A termelés megugrása segített a tavaly kialakult energiaválság kezelésében, a szén ára azonban idén ismét emelkedik, mivel Kínának még több fosszilis tüzelőanyagra lesz szüksége a gazdasági fellendüléshez – írja a CNN.

Kína a világ legnagyobb széntermelője és egyben szénfogyasztója is, de a rekordtermelés figyelemre méltó annak fényében, hogy alig egy évvel ezelőtt az ország agresszív intézkedéseket hirdetett meg, amelyek célja a szén-dioxid-kibocsátás komoly visszafogása volt.

Visszavonulót fújtak

A kínai Nemzeti Statisztikai Hivatal hét elején közzétett adatai szerint

a széntermelés tavaly rekordot ért el, 4,07 milliárd tonnát,

ami pontosan 4,7 százalékos növekedés 2020-hoz képest. A szénimport szintén nőtt tavaly.

Hszi Csin-ping kínai elnök 2020 szeptemberében még arról beszélt, az ország célja 2060-ra szén-dioxid-semlegessé válni, aminek érdekében kormánya 2021 első felében drasztikus lépéseket tett, többek közt bányákat záratott be. Elemzők már ekkor nehezen teljesíthetőnek érezték a célt, a helyzetet pedig tovább rontotta a tavalyi energiakrízis, amely háztartásokat is érintő, súlyos áramkimaradásokat eredményezett. Egyes gyárakban korlátozták a termelést, ami az egyébként is bajban levő ellátási láncok működésében okozott még nagyobb problémákat.

Ősszel adtak engedélyt bányászatra

A krízis enyhítésének érdekében rendelte el tavaly ősszel Kína, hogy a széntermelés volumene ismét nőhessen. Decemberre a termelés az egy évvel korábbihoz képest több mint 7 százalékkal nőtt meg, a legfrissebb statisztikák szerint 385 millió tonnás havi csúcsot ért el.

A kínai elnök sem fogalmaz már olyan élesen, amikor kibocsátáscsökkentésre terelődik a szó – valószínűleg Kína vezetése is megértette, milyen kihívások rejtőznek e téren.

Az infrastruktúrára koncentrálnak

"A szén-dioxid-semlegességet nem lehet egyik napról a másikra elérni. Kína következetes és folyamatos lépésekkel fogja folytatni a hagyományos energiahordozók használatának leépítését fogja az azokat helyettesítő, megbízható új energiák megtalálásával párhuzamosan" – fogalmazott Hszi Csin-ping a Világgazdasági Fórumon.

Az országban idén is az energiafogyasztás gyors növekedésére számítanak.

A kínai Kommunista Párt vezetői a múlt hónapban azt mondták, hogy 2022-ben az infrastrukturális beruházásokat helyezik előtérbe a gazdasági növekedés erősítése érdekében, mivel az ilyen projektek több munkahelyet teremthetnek. Az ilyen munkák azonban nagy mértékben függenek a fosszilis tüzelőanyagoktól.

Nyitókép: Pixabay