Gázválság: nem is az „itt és most” a nagy kérdés

Pletser Tamás egyetért azzal, hogy a sokévi átlaghoz képest valóban jóval alacsonyabbak az európai gáztározói töltöttségek, ugyanis jellemzően 30 százalék körül vannak, míg Magyarországon a Magyar Földgáztároló Zrt. adatai alapján 20 százalékos a töltöttség – igaz, ezen felül van még 1,2 milliárd köbméternyi stratégiai földgázkészletünk.

Az Erste elemzője emlékeztetett, a tárolói töltöttség már a fűtési időszakot megelőzően is jóval alacsonyabb volt a megszokottnál: Európa 75 százalékkal kezdte a szezont, miközben általában 90 százalék fölött szokta. Ez, és a téli időjárás, a nagyobb földgázigény vezetett a mostani alacsonyabb értékekhez. Az is kiemelendő a szakértő szerint, hogy Európa csak nagy nehézségek árán jutott többletgázhoz, és nem is az elvárt mennyiségben. A kontinens főként Oroszország irányából remélt több földgázt, ott azonban a szerződésekben szereplőkön felül nem kínáltak az idén jelentős mennyiségeket.

Mindezek függvényében Pletser Tamás véleménye szerint

nem lesznek gondok az ellátással, amennyiben a piaci körülmények fennállnak, vagyis Magyarország képes a piacról földgázt vásárolni.

Attól nem kell tartani, hogy nem lesz elegendő mennyiségű földgáz, így, ha a vevők hajlandóak megfizetni a magasabb árakat, meg fogják kapni a kívánt mennyiségeket – szögezte le. Megjegyezte, Európa egésze azért is "túl fogja élni" ezt a szezont, mert nagy hidegekre már nem kell számítani, másrészt a jelek szerint a cseppfolyósgáz-piacokon (LNG) megvehető akkora mennyiség, amennyi még a fűtési szezonra szükséges a kontinensen.

Ami az Erste Bank olaj-, és gázipari elemzője számára kérdéses, az az, hogy

mi lesz az év fennmaradó részében.

Az alacsony tárolói töltöttség ugyanis a fűtési szezont követően is problémát fog okozni: a magas gázkereslet valószínűleg az egész évben fenn fog maradni, miután a tárolókat valamiképp tölteni kellene majd októberig – mutatott rá.

Azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök keddi tárgyalásán egyezség született arról, hogy további egymillió köbméter földgáz érkezzen orosz forrásból Magyarországra áprilistól, úgy vélekedett: ez a mennyiség segíthet abban, hogy a hazai tárolói töltöttségek elérjék a kívánatos, 90 százalék fölött értéket a fűtési szezon megkezdése előtt.

Pletser Tamás a februárra kialakult helyzettel kapcsolatban végül arra is emlékezetetett, hogy a téli időszakban nagyon magasak voltak az azonnali gázárak, így lényeges különbség alakult ki a rövid lejáratú téli leszállítási árak és a tavaszi-nyári árak között. Mindez arra késztette azokat a szereplőket, akik betárolták a földgázt, hogy azt eladják, hiszen nem volt érdemes tárolniuk a jóval alacsonyabb árakat tartogató nyári időszakig. Kereskedelmi szempontból tehát nem volt érdemes sem az azonnali piacról magas áron importálni, sem a betárolt gázt "tartogatni" a későbbi, jóval kedvezőtlenebb eladási árakig – magyarázta.

Nyitókép: BIN WANG/Getty Images