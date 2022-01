Rekord mértékben emelkedett a használt autók ára

A Használtautó.hu oldalon összesen 1,027 millió személyautós hirdetést adtak fel a tulajdonosok 2021-ben, míg egy évvel korábban 1,085 milliót. Ez tehát alíg változott, viszont a vezess.hu kikérte az eladásra kínált használt autók átlagárát, ami 3 989 114 forint volt 2021-ben, miközben csak 2 789 710 forint 2020-ban. Vagyis 43 százalékkal emelkedett az eladásra szánt használt autók átlagára egy év alatt.

Az okok között szerepel a pandémia, amely eleve felfelé hajtotta az olcsóbb használt autók keresletét és árait, de a külföldről behozott 132 ezer használt személyautó 2021-ben önmagában is jelentős mértékben emelte az árakat. Erős hatással volt a használtak piacára az új személyautók gyártási nehézségeinek a drámája is – ez a harmadik ok. A chiphiány következtében tapasztalható szállítási problémák a fiatalabb és drágább használtak felé terelték az új autók vásárlóinak egy részét, így ott is többletkereslet alakult ki, amire a piac logikusan áremelkedéssel reagált.

Magyarországon hosszú évek óta Astrából, Swiftből, Golfból és Focusból fut a legtöbb, közülük százalékosan a legjobban a Suzuki Swiftek árai emelkedtek, 30 százalékkal, míg a legkevésbé az Opel Astráké (6 százalék).

Márkaszinten Opelt kínáltak eladásra a legnagyobb számban a tulajok, majd Volkswageneket és Fordokat – ez így majdnem megfelel az országosan forgalomban lévő személyautók márkasorrendjének, kivéve a Suzukit, amely a második leggyakoribb autó az utakon.

