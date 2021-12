Zuhant az üzemanyagok ára, de nem a benzinkutakon

A múlt héten is nagyot csökkent az üzemanyagok nagykereskedelmi ára (a benziné 18, a gázolajé 14 forinttal), a héten is folytatódik a nagy áresés (a benzinnél 15, a gázolajnál 10 forinttal), így összesen már a benzinkutakon is érzékelhetőnek kellene lennie az árcsökkenésnek, de a 24.hu Budapesten, illetve az agglomerációban csak néhány helyen találkozott 470 forint körüli árral.

Vannak kutak, ahol ragaszkodnak a 480 forintos, az állam által maximált árhoz, a holtankoljak.hu is, azt írja, hogy a kiskereskedelmi árak tekintetében már érezhető a csökkenés, egyre nagyobb arányban csökkentik a töltőállomások a kiskereskedelmi áraikat a 480 forintos hatósági árról, de nem mindenki.

A kutak árrését vitte el a pár hete bevezetett hatósági ár. Bár nem tiltja semmi, hogy az ár lejjebb menjen, de a kutak most vagy nem csökkentik a tankolásért fizetendő árat, vagy csak mérsékelten, így pótolják ki az elmúlt hetekben elszenvedett veszteséget vagy árrésveszteséget.

Nyitókép: Pixabay