A környező lezárások tolják a bevásárlóturizmus szekerét

Erősödik a határ menti forgalom, de ez nemcsak a közelgő ünnepekkel, hanem a lezárásokkal is magyarázható, mondta Neubauer Katalin. Mindez azért hangsúlyos most, mert Szlovákiában a korlátozások okán sok vásárló próbál átjönni Magyarországra bevásárolni karácsonyra a határ menti nagytelepülések bevásárlóközpontjaiban, főként ajándéktárgyakat.

A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára arról is beszélt, hogy az ide érkezők szakboltok termékeit, illetve ruházati vagy játék áruféleségeket keresnek, hasonlóan, mint a karácsonyi időszakban szokás a környező országokban. Bár hetek vannak még hátra karácsonyig,

elképzelhető, hogy hamarosan az élelmiszerekben is meg fog nyilvánulni a bevásárlóturizmus

– tette hozzá.

Az ausztriai lezárásoknak is van hatásuk a bevásárlóturizmusra, azzal együtt, hogy a korábbi években is jellemző volt a nagyobb vásárlóerő-átjárás az osztrák lakosok részéről az ünnepek közeledtével. De ez most szintén még erősebben jelenik meg, derült ki a szövetség felméréséből.

Neubauer Katalin azt is megjegyezte, hogy a forint utóbbi hetekben tapasztalt gyengülése is pozitívan hatott a külföldi, elsősorban a szlovák vásárlókra, akik az eurós fizetéseikből jóval kedvezőbben tudnak most váráslásokat eszközölni Magyarországon.

Visszaerősödött a kiskereskedelmi forgalom azokban a kereskedelmi egységekben, ahol a vásárlók igényeihez alakították a kínálatot, mondta a főtitkár, hozzátéve: de nem egységesen mondható el, hogy mindenhol növekedett a forgalom. Tehát az tud pozitív eredményekkel zárni 2021-ben, aki képes volt a vásárlói igények gyors változásával együtt élni.

A megnövekedett vásárlóerő már a budapesti bevásárlóközpontokban is tetten érthető, zárta szavait Neubauer Katalin.

Nyitókép: andresr/Getty Images