Hónapos csúszásban: a Siemensnél is óriási kihívással küzdenek

A Siemes AG világszinten 11 százalékos bővüléssel 6,7 milliárd euró árbevételt ért el, miközben a rendelésállomány 57 százalékkal múlta felül a tavalyi évet. Jeránek Tamás az InfoRádióban elmondta, a nagy különbséget – világ minden piacán tapasztalható – szállítási nehézsége okozták, ezek ugyanis eltolták az árbevételek realizálását a megrendelésekhez képest.

A Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatója hozzátette: a német technológiai konszern magyar leányvállalata is hasonlóan jó évet tudhat magáénak, miután a 2020-as – főként a Covid és az alapanyaghiány miatt – gyengébb év után 15 százalékkal emelkedtek a megrendeléseik, de az erősnek tekinthető 2019-es év fölött is jártak. Az árbevétel 30,5 milliárd forintot tett ki, ami visszaesés a korábbi évhez képest, azonban egy kiszervezés miatt a vállalat másképp számol, mint korábban. „Ha almát az almához hasonlítunk, akkor árbevételbe is növekedett az a két üzleti terület, ami a Siemens Zrt. alkotja ma” – fogalmazott.

Az elnök-vezérigazgató túlnyomórészt egyetértett azzal, hogy a koronavírus-járvány kezelése mellett már a válság után jelentkező másodlagos hatások, az elszabadult infláció, vagy az alapanyag- és energiarák emelkedése is gondot jelent a vállalatok számára. „Bár a Covid még nagyon is itt van, és okoz ez még fennakadásokat, hiszen sok az érintettség – fogalmazott Jeránek Tamás –, munkavállalók esnek ki, maradnak távol a munkahelyektől, ami főként a gyártásban nagyon kritikus.” De osztja azt a véleményt, hogy másodlagos hatásként az alapanyaghiány, a munkaerőhiány, a jól képzett szakemberhiány már átvette bizonyos szempontból azt a fajta koordináló szerepet, amihez igazodniuk kell, és ez befolyásolja a mindennapi tevékenységüket.

A fentiek eredménye az, hogy szállítási és megrendelési igény van, viszont az alapanyagok, alkatrészek hiánya miatt az időbeni szállítások, teljesítések megnyúltak, és ez óriási kihívás, ami a szakember szerint a 2022-es év első felében is maradni fog. Jeránek Tamás elárulta: sokszor még azokat a termékeket is 2 hónapos átfutással tudják teljesíteni, amiket korábban még egy héten belül, azonban több hónapos csúszásra is van példa. De ez elsősorban a megrendelés és az árbevétel számai között látszik, ami nem volt eddig szokásos – tette hozzá.

