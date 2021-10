Karácsonyi ajándék: üres polcok, emelkedő árak

Az európai áruforgalom erősen túlterhelt. A szűk keresztmetszetek hatással lehetnek a karácsonyi időszakra is, a helyzet pedig azzal is fenyeget, hogy a végfelhasználók áremelkedéssel találkoznak – írja a Focus alapján a hirado.hu.

Az ellátási láncok túlterheltek, és meg is szakadhatnak a láncok. Egyre több a konténer a kikötőkben, a teherhajóknak pedig a kikötőkön kívül kell várakozniuk. Az év elején a problémák egyik oka az Ever Given konténerhajó elakadása volt, de a koronavírussal kapcsolatos kikötőlezárások többször okoztak káoszt Kínában. Ezért az év során felhalmozott rakományok most egyszerre érkeznek meg a kikötőkbe, a fuvarozók és az áruszállító vasutak pedig túlterhelődtek.

Kawus Khederzadeh, a Contargo ügyvezetője a Handelsblatt pénzügyi lapnak azt mondta: „a rotterdami kikötőben kilenc uszályunk várja jelenleg az engedélyezést a kikötésre.” Más importőrök arra panaszkodnak, hogy nem tudják kihozni konténereiket a rotterdami vagy hamburgi kikötőkből.

Egyes árucikkeket valószínűleg nem fognak időben leszállítani az ünnepekre, és az árak is emelkednek, akár tíz-tizenöt százalékos inflációval is lehet számolni az év végén. A termékválaszték is megszenvedi a jelen helyzetet, mivel az importőrök kiemelten az alapvető termékekre összpontosítanak.

