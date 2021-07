Építőanyag-válság: többféle intézkedés elképzelhető

Jelentősen, két–háromszorosára emelkedett a faanyagok, az acél és egyes építőiparban használatos vegyi- illetve szigetelőanyagok ára az elmúlt félévben. Ennek hatására pedig a gyártók és a kereskedők más építőanyagok árát is megemelték – mondta az InfoRádiónak a Market Építő Zrt. vezérigazgatója, aki mindezt már egy egészségtelen szintnek tart, ami vizsgálatot, ellenőrzést, elemzést igényel.

Scheer Sándor szerint a drágulást egy darabig veszteségként könyvelik el az építőipari cégek, előbb–utóbb azonban az áraikba is beépítik, így a megrendelők is rosszul járnak. Az építőanyagok áremelkedését kedden Orbán Viktor miniszterelnök is elfogadhatatlannak nevezte, és jelezte: a kormány beavatkozást tervez. Scheer Sándor szerint általános megoldás nincs, a kabinetnek többféle intézkedést kellene hoznia:

Megoldást jelenthet bizonyos termékeknél például a hazai gyártás ösztönzése,

egyes esetekben a hatósági ár bevezetése, vagy ha erre nincs lehetőség, akkor

maximálni az árat, továbbá

bizonyos esetekben a versenyhelyzetet is lehetne ösztönözni, új lehetőségeket, jogokat adva, vagy különféle támogatásokat biztosítva új üzemek létesítésére, és

vannak olyan helyzetek, amelyek valamilyen kormányközeli megállapodással rendezhetők

– sorolta a Market vezérigazgatója.

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége azonban exporttilalom vagy korlátozás bevezetését javasolta a kormánynak.Koji László elnök az InfoRádióban úgy fogalmazott, az ÉVOSZ úgy véli, hogy az idehaza gyártott termékeket – átmenetileg – nem lenne szabad túlzott mértékben exportra kivinni. A szakszövetség azt javasolta, hogy a kulcstermékeknél, mint a fa, acél, kőzetgyapot és szigetelőanyagok, regisztrációs kötelezettség bevezetése lenne szükséges, hogy látni lehessen, mi megy ki az országból.

Az ÉVOSZ elnöke és a Market vezérigazgatója emellett az építőanyag-kereskedelemben is beavatkozást sürget. A miniszterelnök szerint a kormány még a héten tárgyalhatja az építőanyagpiacot érintő intézkedéseket.

