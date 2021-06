"Megtelt!" - a Balatonra már ne is készüljön idén senki?

A járvány utáni újraindulás megágyazott az igen erősnek ígérkező belföldi turisztikai szezonnak, kérdés csak a külföldi turisták idei látogatásait övezi Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint, aki szerint csak 2023-ra éri el a vendéglátás volumene a járvány előtti szintet.

A Világgazdaság körképében - a Magyarország újraindul konferencián - szintén megszólaló Szári Zsolt balatoni miniszteri biztos azt hangsúlyozta, folyamatosan rengeteg a munka addig, amíg a Balaton négy évszakossá válik, a csúcs márpedig még mindig a július-augusztus, ezt az időszakot azonban tovább már nem lehet fokozni, sokkal több turistát már nem bír el a magyar tenger.

Flesch Tamás arra is utalt, hogy Budapestnek volna tennivalója a vidék megszólításában (ugyanerről Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt a konferencián), a vidékiek ugyanis csak egy-egy eseményre érkeztek eddig, majd mentek is haza; a cél talán programok kombinálása lehet.

A jelenlegi helyzetben a foglalások fő célpontjai egyébként itthon Hévíz, Eger és Balatonfüred,

az érdeklődést pedig a SZÉP-kártyás lehetőség is fűti, "jelen pillanatban is közel 160 milliárd forint van a zsebekben"

jellemzően nyaralási célra Flesch Tamás szerint, akik szerint a kínálati oldal egyértelműen legnagyobb problémája most, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerőt megtalálja.

"Sok minden változni fog, de az nem, hogy az emberek szeretnek utazni" - jegyezte meg az alkalmazkodás szükségszerűségére utalva.

Nyitókép: Unsplash.com