Az NHP Hajrá után jönnek megint a drágább piaci hitelek

Az NHP-termékek már nyolc éve a piacon vannak, és rengeteg vállalkozót juttattak forráshoz, az NHP Hajrá pedig kizárólag a pandémiás helyzetben a gazdaság fellendítésére és megtámogatására indult el. Az MNB alacsonyabb kerettel indította el, és folyamatosan emelte, 3000 milliárd forintot hagyott legutóbb jóvá áprilisban.

"Ez 4,5 százalékkal segítette a gazdasági növekedést, ami óriási előnyöket hordozott magába, de az MNB-nek is szembe kellett néznie az erőteljes inflációval is, és valószínűleg ezért nem emeli tovább a keretösszeget. A döntés nagyon hirtelen történt, sem a bankok, sem az ügyfelek nem voltak erre felkészülve, így sajnos előfordulhat az, hogy azok az ügyfelek, akik még csak most adták be a kérelmüket és a döntésig nem jutott el az ügyük, ebből a forrásból nem részesülhetnek, őket csak piaci termékekkel fogjuk tudni a kiszolgálni" – mondta Korsósné Maku Márta, a Sberbank termékfejlesztési vezetője.

Egyelőre nem is várnak hasonló megoldást, mert egy új program bevezetése minimum két-három hónapot vesz igénybe, hosszabb távon azonban mindenféleképpen számolnak azzal, hogy a program újragondolása megtörténik.

"A piaci hiteleknél azzal kell kalkulálni, hogy a 0-val kezdődő kamatú hitelek ki fognak csorogni a piacról, és jóval drágább hitelekhez fognak tudni csak hozzájutni, de olyan vállalkozások is hitelhez fognak jutni, akik eddig ai feltételek miatt kiszorultak ebből a lehetőségből, hiszen visszatérünk a pandémia előtti helyzetre, ahol minden bank a saját piaci termékeinek a korlátait, a feltételrendszerét maga szabja meg, ezért ezért tágabbak lesznek a lehetőségek" – mondta a szakember.

A vállalkozások pozícióját ronthatja, ha lesz kamatemelés, mert az természetesen növelni fogja a piacon lévő hitelkamatokat is. "Ha ez valóban bekövetkezik, akkor a 2-essel kezdődő hitelkamat-ajánlatokat is elfelejthetjük" – tette hozzá Korsósné Maku Márta.

