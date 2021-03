Lesz-e a magyarnak elég pénze idén normális sonkára?

Továbbra is a sonka a legnépszerűbb húskészitmény húsvétkor, de a magyarok egyre érzékenyebbek az árakra - mondta az InfoRádiónak a Hússzövetség ügyvezető titkára, Mostisch Martina.

"Mindig elmondjuk a fogyasztóknak, hogy nézzék meg a csomagolást, az mindent elárul a termékről" - figyelmeztetett.

Ami pedig a részleteket illeti, nagyon szerteágazó a kínálat.

"1500 forintnál kezdődik a gyorspácolású sonka kilója, ez tartalmaz páclevet, amit beleinjektálnak,

ez maximum 25 százalék lehet. Ez a belépő kategória, nem az a hagyományos húsvéti sonka, amire gyerekkorunkból emlékezhetünk. Ezt követi a hagyományos húsvéti sonka, ami különböző testtájakból készül, és nincs páclébevitel. El lehet mondani róla, hogy körülbelül 2500 forintos kilóárral lehet számolni. A hagyományos parasztsonkák 3500 forintos kilogrammonkénti árnál kezdődnek" - részletezte Mostisch Martina.

Tehát a feladat egyszerű: el kell döntenie a fogyasztónak, hogy milyen terméket szeretne vásárolni.

A tradicionálisabb ízvilágú termékeket még főzni kell otthon, a gyorspácolású sonkáknál sokszor a főzéssel sem kell már bíbelődni.

A Hússzövetség a koronavírus-járvány előtt azt tapasztalta, hogy a fogyasztók azért egyre inkább nyúltak a jó minőség felé, az asztalra olyan terméket igyekeztek tenni, amely méltó az ünnephez. Ebben most is reménykednek a szövetségnél, de azért azt is látják a felmérésekből, hogy

tovább tart a már említett árérzékenység, amely a járványhelyzetben tért vissza és került előtérbe.

"Jobban aggódnak az emberek attól, hogy lesz-e munkahelyük, lesz-e bevételük, mire tudnak költeni. De nem tudjuk, hogy ez mennyire lesz hatással a jó minőségű termékek vásárlására" - fejtegette Mostisch Martina.

A bárányhús előretörése egyelőre nem várható - tette hozzá.

Nyitókép: MTI/Beliczay László