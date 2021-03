Senki ne lepődjön meg, aki húsvéti sonkát akar venni!

10-15 százalékkal drágábbak idén a húsvéti füstölthús-termékek, mint tavaly - írja a Népszava a Hússzövetségre hivatkozva.

A füstölt hústermékek éves forgalmának harmada jut erre az időszakra.

A drágulás összetevői

A drágulásból alig 1-2 százalék marad a húsosoknál plusz bevételként, az áremelkedés az élősertés árával alakul együtt, az élősertés árát pedig jelentősen befolyásolja az idei évre 50 százalékkal drágult takarmány ára.

De a forint is gyenge, a rezsi is nőtt, nem kevésbé drágult a benzin is - és a sor hosszú, mivel a védőruhák, arcmaszkok, fertőtlenítők is most "álltak rendszerbe".

És ha ez még mind nem lenne elég, az afrikai sertéspestis Damoklész kardjaként függ a sertéstartók és az egész ágazat fölött, hiszen azt nem sikerült megfékezni és Németországban egyelőre tovább terjed, de Kínából is aggodalomra okot adó hírek érkeznek; ha ott hiány lép fel, akkor a Föld legnépesebb országa felszippantja az európai sertést, és az öreg kontinensnek kevés marad, ami így még drágább lesz hiánytermékként.

Aktuális árak

A sonkaárakat részletezve Éder Tamás a Hússzövetség szokásos, húsvét előtti tájékoztatóján elmondta, a gyorsérlelt sonka kilója már 1400-1500 forintért megkapható, de a hagyományos érlelésű termékek ára akár 2500-3000 forint is lehet kilónként. A speciális készítményekért akár 6000 forintot is elkérhetnek.

A húsvét előtt a pultokra kerülő termékek a túlnyomó része hazai készítmény.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán