Ez várható a hitelfizetési moratórium lejárta után

Minden hitellel rendelkező magyarnak érdemes felkészülnie arra a pillanatra, amikor a hitelmoratórium lejártával smételten minden hónapban be kell fizetnie a törlesztőrészletet, mondta el az InfoRádióban Radimeczky Géza, a Money.hu ügyvezetője. Véleménye szerint érdemes elkezdeni már most tartalékot képezni arra az időszakra, amelyben visszatér a hiteltörlesztés gyakorlata, illetve onnantól kezdve a havi költségvetésben is újra kalkulálni kell ezzel az összeggel.

"A moratórium lejárta miatt nem emelkedhet a törlesztőrészlet,

a szabályozó is előírja, hogy a bankok nem emelhetik meg azt csak azért, mert az ügyfél több mint egy évig nem kellett, hogy fizesse

azt. Az idő közben felhalmozódott kamatokat a futamidő hosszabbításával fogják majd az ügyfelek kielégíteni" - mondta el Radimeczky Géza, hozzátéve, hogy más okból elképzelhető ugyanakkor a részlet összegének emelkedése. Ilyen az, ha valaki változó kamatozású hitelt vett fel és új kamatperiódusba lépett, de ez esetben sem a moratórium lejárta emeli meg ugyanakkor a részlet összegét.

"Az elmúlt hónapokban láthatjuk, hogy a banki referenciakamatok elkezdtek emelkedni, fél-egy százalékos emelkedést is látunk. Ez némiképpen emelheti a törlesztőrészleteket, ami egy átlagos hitelösszegnél nem haladhatja meg a havi öt-tízezer forintot" - vázolta a Money.hu ügyvezetője, hogy milyen mértékű emelkedésre kell számítani. A futamidő hosszabbodásával kapcsolatosan hozzátette: minden hitel más és más, de általános szabályként megfogalmazható, hogy

nagyjából annyival hosszabbodik meg a hitel hossza, amennyit az ügyfél a moratórium hatálya alatt töltött.

Ez idő alatt a moratórium idején felhalmozódott kamatterhet is meg kell fizetniük az érintetteknek.

A hitelmoratórium a tavaly március 18-án élő vállalati és lakossági hitelekre vonatkozott eredetileg, ezt bárki igénybe vehette, de hatálya alól ki is vonhatták magukat azok, akik úgy gondolták, továbbra is képesek lesznek fizetni hitelüket. Az eredeti moratórium tavaly év végén lejárt, azonban bizonyos csoportok számára még fél évre lehetőség volt hosszabbítani. A gyermeket nevelók, az álláskeresők, a közmunkások és a nyugdíjasok élhettek ezzel aopcióval, valamint olyan vállalkozások, amelyeknek árbevételét negatívan érintette a koronavírus-járvány. A tervek szerint ugyanakkor június 30-ával megszűnik a moratórium, és már mindekinek tovább kell fizetnie hitelét.

Nyitókép: Pxhere