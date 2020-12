Hat sávot készít elő értékesítésre az NMHH

A 2021–2025 közötti spektrumstratégia a hatóság feladatjegyzékén túlmutatva az érintett felek közös gondolkodását és tevékenységét helyezi előtérbe a fogyasztók, a végfelhasználók érdekében.

A stratégia legfőbb célja, hogy a rádióspektrum sem rövid, sem középtávon ne jelentsen szűk keresztmetszetet a digitális fejlődésben - hangsúlyozták.

Hozzátették, hogy a dokumentum reagál az előző stratégiai időszakban (2016-2020) történt változásokra: ezek között az azóta átalakult gazdasági és társadalmi környezetre, az új technológiák megjelenésére, a hazai és nemzetközi spektrumszabályozásban és a piacon végbement változásokra, valamint a lezajlott értékesítési eljárások eredményeire.

A stratégia ezen kívül vizsgálja a technológiai változásokat és az olyan gazdasági és társadalmi folyamatokat, mint például az 5G rendszerek megjelenése és elterjedése vagy a koronavírus-járvány gazdasági hatásai. Az NMHH az előkészítő munka során felmérte a piaci szereplők igényeit is: 2020-ban három alkalommal is konzultált a szolgáltatók, az eszközgyártók, a felhasználók és az illetékes szervezetek képviselőivel, ilyen volt többek között az őszi online workshop is - tették hozzá.

"A hatósági spektrumstratégia víziójának része, hogy hatékonyan előmozdítsa a szakszerű és a fogyasztói jólétet növelő rádióspektrum-használatot és a technológiai fejlődést, támogassa az innovációt és ezen keresztül a digitális gazdaságfejlődést Magyarország versenyképességének érdekében" - olvasható a közleményben.

A stratégia leszögezi: az NMHH a következő öt évben is törekszik arra, hogy a szereplők véleményével összhangban folytassa le a versenyeztetési eljárásokat, és a frekvenciavagyon felelős gazdálkodójaként az éghajlatváltozás elleni küzdelemben a spektrumgazdálkodás eszközeivel vegyen részt.

A stratégia rögzíti többek között, hogy a következő öt évben az NMHH a hazai polgári frekvenciakészletből hat sávot készít elő értékesítésre, ezek a 450 MHz-es, a 2100 MHz-es, a 2300 MHz-es, a 2600-2615 MHz-es, a 26 GHz-es és a 32 GHz-es sávok. Már fut a 900 MHz-es és az 1800 MHz-es frekvenciasáv értékesítése, de kiemelt jelentőségű lesz az 5G megvalósításához vezető úton a 26 GHz-es frekvenciasáv, amelynek értékesítése előtt a jelenlegi felhasználást más sávba (32 GHz) kell költöztetni a szolgáltatói igények alapján.

A hírközlési hatóság 2025-ig szóló feladatai között továbbra is szerepel a kormányzattól érkező PPDR, vagyis a közrend- és katasztrófavédelmi igények kezelése, a vertikum 5G iránti és az energiaszektor digitális átalakulásához szükséges spektrumigények kielégítése is - tájékoztatott az NMHH.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd