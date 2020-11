Új kutatási és fejlesztési központot adott át a Mol Százhalombattán

A Mol-csoport 2030-as stratégiája célként határozza meg, hogy a petrolkémiai üzletág egyre nagyobb arányban járuljon hozzá a teljes cégcsoport eredményéhez. Ennek érdekében a Mol 1,2 milliárd eurós beruházással épít poliol komplexumot Tiszaújvárosban, az üzem sikeres működéséhez pedig elengedhetetlen a piaci potenciállal rendelkező, a vevőkör igényeit kielégítő termékek fejlesztése.

A Mol poliol kutatási és fejlesztési központjában 12 mérnök és 7 technikus végzi a kutatási és fejlesztési munkálatokat. A világszinten is a legmodernebbek közé tartozó kísérleti reaktorrendszert a thyssenkrupp Industrial Solutions szállította és üzemelte be, a többi eszközt 90 százalékban magyar beszállítóktól szerezték be.

A Mol és a thyssenkrupp közös kutatási és fejlesztési megállapodást is kötött, hogy elősegítsék mindkét vállalat belépését a poliol piacra - jelezték a közleményben.

Szabó Gabriel, a Mol-csoport downstream ügyvezető igazgatója közölte, hogy a kutatási és fejlesztési központ Mosonyi György, néhai Mol vezérigazgató nevét viseli. A legkorszerűbb eszközökkel felszerelt laborban dolgozó szakértők innovatív megoldások segítségével fejlesztik majd a tiszaújvárosi poliol üzem termékeit. Ez a központ nemcsak a Mol számára kiemelt fontosságú, hanem Kelet-Közép-Európa legmodernebb poliol kutató központjaként nemzeti jelentőséggel is bír - mutatott rá.

Sami Pelkonen, a thyssenkrupp chemical progress technologies szegmens vezérigazgatója a közleményben kiemelte, a megállapodásuknak köszönhetően elindult kutatási és fejlesztési labor nagy lépés afelé, hogy új piacokat találjanak és nyerjenek a Mol poliol termékei számára.

A kutatási és fejlesztési központban tesztelik a poliolok fizikai-kémiai jellemzőit, itt zajlanak a belőlük készülő poliuretán habok laborvizsgálatai és alkalmazástechnikai kísérletei is. A tervek szerint 2022 júliusáig legalább 10 poliol típust fejlesztenek ki az új létesítmény laborjaiban. A mérések eredményeinek összehasonlítására, validálására több magyar egyetem, illetve független kutató intézmény laboratóriumával is együttműködést tervez a vállalat.

Az új kutatási központban zajlik majd egyebek között a Mol "Piaci potenciállal rendelkező poliéter-poliol terméktípusok kutatás-fejlesztése" projektje is, amelyet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 483,269 millió forinttal támogat - tájékoztatott a Mol.