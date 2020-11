Az elmúlt három hónapban 38 ezer fővel dolgoztak kevesebben, mint egy éve

Az augusztus-októberi háromhónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 482 ezer volt, 38 ezerrel, 0,8 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban - közölte pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A 15-64 évesek közül 4 millió 402 ezren minősültek foglalkoztatottnak, a korcsoportot jellemző foglalkoztatási ráta 70,2 százalékos volt, mindössze 0,1 százalékponttal alacsonyabb az egy évvel korábbinál és ugyanannyi, mint a harmadik negyedévvel megegyező előző háromhónapos időszakban.

Az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma lényegében megegyezett az egy évvel korábbival.

A csökkenést a magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagjainak 25 ezres és a közfoglalkoztatottak számának 17 ezres visszaesése okozta.

Októberben a foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 4 millió 451 ezer volt, az előző hónaphoz képest 31 ezerrel, a tavaly októberihez képest pedig 72 ezerrel kevesebb. A 15-64 évesek foglalkoztatási rátája 69,6 százalék volt, ami a szeptemberi értékhez képest 0,6 százalékponttal, a tavaly októberinél pedig 0,9 százalékponttal alacsonyabb.

Már szeptemberben is hasonló mértékben, 32 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak átlagos havi létszáma azt követően, hogy augusztusban 54 ezerrel, ismét 4,5 millió fölé emelkedett és csak 18 ezerrel maradt el az egy évvel korábbitól. Forrás: ksh.hu

A foglalkoztatottak számának 38 ezres csökkenése augusztus-októberben megegyezett a munkanélküliek számának emelkedésével, a munkaerőpiacon megjelent aktív népesség létszáma változatlan maradt. A 15-74 évesek lélekszámának csökkenése magyarázza az aktivitási ráta 0,1 százalékpontos emelkedését.

A 15-24 éves fiatal foglalkoztatottak száma 15 ezerrel, a foglalkoztatási rátájuk 1,1 százalékponttal 27,6 százalékra csökkent.

A legjobb munkavállalási korú 25-54 éves foglalkoztatottak száma 40 ezerrel csökkent, a foglalkoztatási ráta 1,2 százalékponttal, 83,3 százalékra esett. Az 55-64 éves korosztályban a foglalkoztatottak létszáma 14 ezerrel, 714 ezerre, a foglalkoztatási ráta - részben demográfiai okból - 3,4 százalékponttal, 60,6 százalékra emelkedett.

A 20-64 éves korcsoportban - amelyre az Európai Unió 2020-ra 75 százalékos célértéket tűzött ki az Európa 2020 stratégiában - a foglalkoztatási ráta 75,6 százalékos volt az augusztus-októberi három hónapban. A korcsoportra vonatkozó foglalkoztatási ráta a férfiaknál 83,7, a nőknél 67,5 százalék volt Magyarországon.

A 15-64 éves férfiak esetében a foglalkoztatottak létszáma alig 6,3 ezerrel csökkent egy év alatt, 2 millió 431 ezerre, a foglalkoztatási rátájuk azonban - részben demográfiai okból, a korosztály lélekszámának 16,5 ezres fogyásának következtében - 0,2 százalékponttal, 77,6 százalékra nőtt. A 15-64 éves foglalkoztatott nők létszáma 35 ezerrel, 1 millió 970 ezerre, a foglalkoztatási ráta 0,5 százalékponttal, 62,8 százalékra csökkent egy év alatt. ITM: most más programok futnak Bodó Sándor kiemelte, ágazati téren nem figyelhető meg jelentős változás, a munkaerőpiacon belül továbbra is a szolgáltató szektorban és a feldolgozóiparban a legnehezebb a helyzet, miközben az építőipart és a mezőgazdaságot kevésbé érinteti a járvány - jegyezte meg az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az M1-en.

A távmunka aránya újra emelkedni kezdett októberben miután a nyári hónapokban ezen a területen csökkenés volt megfigyelhető - mondta az államtitkár utalva arra, hogy a távmunka aránya a márciusi 7,6 százalékról áprilisra 17 százalékra nőtt. A minisztériumi programokat ismertetve megjegyezte, hogy míg tavasszal a csökkentett bértámogatás és a munkahelyvédelmi támogatás volt a fő irány, ősszel az ágazati bértámogatásokra helyezik a hangsúlyt. A tárca azokat a speciális területeket célozza meg a segítségnyújtással, amelyek a legnehezebb helyzetbe kerültek a járvány miatt. Iskolai végzettség szempontjából ilyenek az alapfokú végzettséggel rendelkezők, akik körében 10 százalék felett van a munkanélküliségi ráta. Jelentősek az eltérések területi szempontból is, míg Észak-Magyarországon 10 százalék közelben van a munkanélküliség, az ország nyugati részén a ráta mindössze 2,2,-2,7 százalék - mutatott rá utalva arra, hogy a 25 év alattiakat is támogatja a minisztérium.

Munkanélküliség

A 2020. augusztus-októberi időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma 202 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,3 százalék volt - jelentette továbbá a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Októberben az előző hónaphoz viszonyítva 23 ezerrel, 199 ezerre csökkent a munkanélküliek száma, a 4,3 százalékos munkanélküliségi ráta pedig 0,4 százalékponttal volt alacsonyabb az egy hónappal korábbinál. Mivel a foglalkoztatás szintje is csökkent októberben, 53 ezerrel emelkedett az inaktívak száma elsősorban azokból, akik - a járvány terjedése és az ismételten bevezetett korlátozások miatt - nem kerestek munkát közölte a KSH. Forrás: ksh.hu

Az augusztus-októberi időszakban a 15-24 éves munkanélküliek száma 5 ezerrel 38 ezerre, munkanélküliségi rátájuk 0,8 százalékponttal 12,2 százalékra csökkent egy év alatt. A munkanélküliek közel egyötöde ebből a korcsoportból került ki. A 25-54 éves legjobb munkavállalási korúak munkanélküliségi rátája 0,9 százalékponttal, 3,9 százalékra emelkedett a 33 ezres létszámnövekedés miatt, az 55-74 éveseké 1,2 százalékponttal, 3,0 százalékra nőtt, mivel számuk 10 ezerrel emelkedett.

A munkanélküliség átlagos időtartama 11,0 hónap volt, a munkanélküliek 31,4 százaléka legalább egy éve keresett állást, vagyis tartósan munkanélkülinek számított.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma az egy évvel korábbihoz képest 27,9 százalékkal, 306 ezerre nőtt - idézte a KSH az NSZF adatát. A szolgálat honlapján elérhető számok szerint októberben - negyedik hónapja - 17 ezerrel csökkent az álláskeresők száma és 70 ezerrel volt alacsonyabb a júniusi csúcsnál. A legfrissebb novemberi adat szerint a nyilvántartott álláskeresők száma további 10 ezerrel, 300 ezer alá, 296 ezerre csökkent, ami március óta a legalacsonyabb szám, igaz 57 ezerrel, 24 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.

Nyitókép: Pexels