Új piac meghódítására tör a Telenor

A Telenor új szolgáltatás első körben a nagyvállalati és a középvállalati ügyfélkörnek a tetejét célozza meg, gondolva mindazokra, akik egyfelől esetleg több telephellyel rendelkeznek, amik között nagy sebességű, biztonságos internetes kapcsolatra vágynak, vagy pedig valamilyen olyan kritikus infrastruktúrát kívánnak elérni adathálózaton keresztül – akár az interneten, akár egy belső hálózaton keresztül –, amihez elengedhetetlen a garantált le- és feltöltési sebesség minden időpillanatban – ismertette Fülöp Gábor.

Bár a szolgáltatást csak a hónap elején indította a Telenor, az már most is érezhető, hogy értékesítési csatornáikra számos megkeresés érkezik az említett ügyfélkörből, és a vállalat várakozásait meghaladó érdeklődés övezi az új piacra lépést – jegyezte meg az üzleti értékesítési és marketing igazgató. Mint ismert,

26 évig a Telenor csak és kizárólag mobilszolgáltatás biztosított az ügyfeleinek, ezért egy nagy mérföldkőnek számít, hogy kiléptek a vezetékes piacra.

A szakember elmondta, minden új termékbevezetésüket egy piackutatás előzi meg, ahogyan az most is történt, amit a pandémia föl is gyorsított. Hiszen az már az első hullám alkalmával világossá vált, hogy a vállalkozásokat digitalizálni kell, minél több értékesítési és ügyfélkiszolgálási folyamatot az online térbe terelve, mert egész egyszerűen a fizikai csatornák sok esetben ellehetetlenülnek a járványhelyzet miatt.

A digitalizáció első lépéséhez viszont elengedhetetlen a „bombabiztos” internetkapcsolat, hogy az említett folyamatokat ki lehessen szolgálni, meg lehessen támogatni. Innentől kedve pedig már adódik a logikai kapocs, hogy ezen üzleti igények kiszolgálásához a mobilszolgáltatások mellett a nagyvállalatoknál elengedhetetlen a vezetések szolgáltatás bevezetése is, lefedve az teljes ügyféligényt, illetve lehetővé téve az üzletileg kritikus alkalmazások üzemeltetését – magyarázta Fülöp Gábor.

A Telenor, mint az új „kihívó” a területen – ahogyan azt a stratégiájukban is megfogalmazták – a gyorsaságával és rugalmasságával szeretne piacot bővíteni

versenytársaikkal szemben. Meglátásuk szerint, a vezetékes világban nagyon fontos, hogy a szolgáltatás a megrendelést követően hamar működjön is az ügyfeleknél, ami a mobilvilágban nem is értelmezhető, hiszen, ha valaki a kezébe veszi a telefont a SIM-kártyával, az azonnal működik. Míg egy vezetékes szolgáltatásnál van egy telepítési, kiépítési és konfigurációs idő.

Ezért a cég azt célozza meg, hogy minél gyorsabb szolgatátást tudjon nyújtani az ügyfeleik részére, és nagyon rugalmasan, követhetővé téve a telepítési folyamatot, hogy mi mikorra várható pontosan, ami az ügyféligénynek és -élménynek nagyon fontos eleme, és aki ebben ma jót, jobbat ad, mint a többiek, az ügyfeleket tud hódítani – fogalmazott a Telenor üzleti értékesítési és marketing igazgatója.

