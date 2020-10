Minimálbér-emelés: a Liga elnöke az eddigi legnehezebb tárgyalássorozatra számít

"Ennyire nehéz helyzetben, és ezt leszögezte mind a három oldal, mióta minimálbér-tárgyalások voltak, nem voltunk". A LIGA szakszervezetek elnöke szerint a koronavírus miatti válság alaposan megnehezíti a jövő évi minimálbérrel, garantált bérminimummal és bérajánlással kapcsolatos egyeztetéseket. Mészáros Melinda azonban azt mondja: az emelést 2021-ben is folytatni kell.

A V4-ek országaiban és még Romániában is jelentősen növelték a minimálbéreket és a jövő évben is további emelés várható. Nem maradhatunk le, nem szakíthatjuk meg a 2016-ban elindított felzárkózási folyamatot, mert az a gazdaság szereplői számára komoly károkkal járhat - hangsúlyozta a szakszervezeti vezető.

Az emelés mértékéről november második felében fogalmaz meg javaslatot a munkavállalói oldal. Abban azonban már az első tárgyaláson is megegyeztek a felek, hogy ismét több évre kijelölik a minimálbérek fejlesztésének irányát. Mészáros Melinda szerint a gazdasági helyzet nem kiszámítható, ezért nem terveznek több évre előre szóló megállapodást.

Úgy vélte, a jövő évi emeléshez a régiós országok 7-10 százalékos minimálbéremelése és az európai szociális charta adhat iránymutatást. Ez kimondja, hogy a minimálbérnek el kell érnie a nemzetgazdasági átlagkereset 60 százalékát.

Ez Magyarországon a mostani 161 ezer forint helyett több mint 220 ezer forintos minimálbért jelentene.

E szintet több szomszédos országban lépcsőzetesen érik el - hangsúlyozta a szakszervezeti vezető. Romániában 2021-től térnek rá egy két felnőtt keresővel és két gyermekkel számoló családmodell alapján a minimális megélhetési költségekre épített minimálbér megállapítására. "Magyarországnak is ebbe az irányba kell haladnia: a megélhetési költségeket, az infláció mértékét is figyelembe kell vennünk, ahogy azt is, hogy a nemzetgazdasági átlagkeresethez viszonyítva ezt a fajta megélhetési költséget is fedezze a megállapított minimálbér."

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleményt adott ki. A tárca azt hangsúlyozta, hogy az egyeztetés idén is a kormányzat érdemi közreműködésével zajlik, de a kabinet célja továbbra is az, hogy a minimimálbérekérek jövő évi mértékéről a munkavállalói és munkaadói érdekképviseletek állapodjanak meg.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt