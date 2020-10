Bértárgyalások: már sejteni, mikor tesz először ajánlatot a munkaadói oldal

Megkezdődtek a jövő évi minimálbérrel, garantált bérminimummal és bérajánlással kapcsolatos egyeztetések a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának bizottsági ülésén. Az már látszik, hogy a koronavírus okozta gazdasági nehézségek és piaci bizonytalanság miatt több éves megállapodás nem születhet, és nem lehet kétszámjegyű a növekedés.

Amint arról az Infostarton korábban beszámoltunk, a Liga Szakszervezetek elnöke, Mészáros Melinda minden idők legnehezebb bértárgyalására számít, leszögezve, a jövő évi emeléshez a régiós országok 7-10 százalékos minimálbéremelése és az európai szociális charta adhat iránymutatást. Ez kimondja, hogy a minimálbérnek el kell érnie a nemzetgazdasági átlagkereset 60 százalékát.

Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az InfoRádióban először is azt rögzítette, hogy a munkaadói és a munkavállalói oldal megteremtette a tárgyalás feltételeit.

"A felek ilyenkor begyűjtik a tagszervezetektől származó javaslatokat, amelyek által egyáltalán ajánlatot tehetnek a tárgyalásokon" - fogalmazott.

Azért beszél "felekről", mert a kormány azt szeretné, ha a munkaadók és a munkavállalók "ketten" meg tudnának egyezni a minimálbérről, a garantált bérminimumról és a bérajánlás összegéről, ami persze nem azt jelenti, hogy a kormány "teljesen félrehúzódna".

"Ott vagyunk minden egyes tárgyalási folyamatban, de először is azt kell látni, mi a két fél ajánlata a másik felé."

Volt olyan már a korábbi évek során, amikor december 30-án tudták aláírni a felek a megállapodást, de reméli, idén gyorsabban haladnak majd, noha a járványhelyzet minden korábbinál nagyobb mértékben bonyolítja a helyzetet.

Magyarországon 2013 óta töretlen a reálkeresetek növekedése Bodó Sándor szerint, és volt olyan is, amikor több éves emelésben is meg tudtak állapodni, ehhez képest most még a jövő évi inflációs adat sem körvonalazódik.

Mint Bodó Sándor elmondta, legalább már az ismert, hogy a munkaadók november közepe táján elő tudnak állni első ajánlatukkal, majd onnantól nagy valószínűséggel heti szintű tárgyalási sorozat kezdődhet.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd