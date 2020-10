Nagy távlatokat nyithat meg a Mol új üzeme

Zsinkó Tibor, a Mol Magyarország Downstream ügyvezető igazgatója elmondta: a napi kapacitás elegendő a nagyobb útépítési munkálatokhoz és arra is lehetőséget nyújt, hogy kiaknázhassák a környező országokban is az üzleti lehetőségeket. Mivel a kémiailag stabilizált gumibitumen a Mol szabadalma, így további hasznosítási lehetőséget jelenthet a licensz értékesítése is, amelyhez az új üzem referenciát jelent.

Hozzátette, a gumibitumenes utak elterjedését segíti, hogy az évi 20 ezer tonna termelés a magyarországi útépítési bitumenigény mintegy 10-15 százalékát fedi le.

A Zalai Finomítóban 2012-ben avatták fel a jelenleg is működő, kisebb - évi 5000 tonna - kapacitású gumibitumen kísérleti üzemet. A keresleti igények növekedésére reagálva a Mol 2019 tavaszán kezdte meg az új üzem építését. A 3 milliárd forintos beruházás 75 százalékát a Mol saját forrásból, 25 százalékát pedig állami támogatásból, a Nagyvállalati beruházási támogatási programban finanszírozta.

A közlemény szerint

a gumibitumenből készült utak tartósabbak,

mivel kisebb a kátyúk és nyomvályúk kialakulásának esélye a hagyományos bitumennel készült utakhoz képes. Emellett a gumibitumen környezetbarát megoldás, ugyanis előállításához évente 3000 tonna gumiőrleményt használnak fel, amihez mintegy félmillió használt gumiabroncsot, a Magyarországon évente keletkező gumiabroncs-hulladék 8-10 százalékát hasznosítják.

A Mol a 2000-es években kezdett el dolgozni a külföldön már alkalmazott gumibitumen hazai gyártásának megvalósításán. A társaság a Pannon Egyetemmel együttműködve dolgozta ki az úgynevezett kémiailag stabilizált gumibitument, amely a normál útépítő bitumennel azonos módon használható fel. A Mol szabadalmaztatott technológiája biztosítja, hogy a gumibitumen szállítható, tárolható és később is felhasználható marad, így nagyüzemileg gyártható és az előállítás helyszínétől távol is felhasználható.