Felpörgetik az emeletes vonatok kiszállítását

„Felgyorsul az emeletes vonatok kiszállítása a MÁV-Start részére” – mondta el a Magyar Nemzet kérdésére Dunai Zoltán, a Stadler Trains Magyarország vezérigazgatója. Mint írják, az első tizenegy szerelvény végszerelése a Dunakeszi Járműjavítóban zajlik, a hatósági engedélyeztetés jelenleg is folyamatban van.

A járműjavító tulajdonosváltása után a felek megerősítették elkötelezettségüket az első tizenegy motorvonat gyártására vonatkozó alvállalkozói szerződés végrehajtására – hangsúlyozta Dunai Zoltán. A további 29 KISS végszerelése Fehéroroszországban, a Stadler Minszk melletti gyárában történik majd. A MÁV eddig három szerelvényt helyezett utasforgalmi próbaüzembe, az év hátralévő részében

hetente egy hatszáz személyes emeletes vonat kezdheti meg utasforgalmi tesztjét.

Így az év végére, jövő év elejére összesen 15–19 KISS szerelvény szállítja az utasokat a budapesti elővárosi forgalomban.

A koronavírus-járvány nehézségei ellenére jól halad a cég spanyolországi gyárában a tram-train járművek gyártása. Mint a nemzetközi sajtóban közölt képeken látszik, már próbaköreiket futják az első City-Link járművek abból a tizenkettőből, amelyet a MÁV rendelt.

Dunai Zoltán arról is beszélt, jelentős fejlesztést vonna maga után, ha a Stadler sikerrel pályázna a MÁV–HÉV közelmúltban kiírt, 52 szerelvény gyártására vonatkozó közbeszerzésén is. A Stadler ebben az esetben is magas magyarországi hozzáadott értékű járműveket szállítana, többek közt nemcsak a kocsiszekrények, futóművek és egyéb komponensek készülhetnének Magyarországon, de az összeszerelés körülményeit is megvizsgálná a vállalat. A Stadler részt vesz a MÁV akkumulátoros villany-hibrid motorvonat tenderén is – tette hozzá a vezérigazgató. Abban az esetben, ha a magyarországi közbeszerzési eljárás során a Stadler Trains győzne, olyan járműveket biztosítana a megrendelőnek, amelyek 52–55 százalékban számítanak hazai terméknek.

Nyitókép: MÁV Zrt.