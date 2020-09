MNB-döntésekre vár a piac - no meg a forintárfolyam

Bár a hét elején még 360 felett is megfordult az euró-forint jegyzés, azóta egy kicsit erősödni is tudott a magyar fizetőeszköz, így most 357 forint körül jár. Elsősorban az erősítette a forintot, hogy piac kedvezően fogadta a Magyar Nemzeti Bank hétfői, a bankoknak indítandó devizaswap tenderrel kapcsolatos bejelentését - híva fel a figyelmet az InfoRádióban Beke Károly, a Portfolio elemzője. Az augusztusi, 3,9 százalékos növekedést mutató inflációs statisztika szerdai megjelenése azonban már aggasztja a befektetőket, mivel ez vészesen közel van a jegybank 3 százalék +/- 1 százalékos sávban meghatározott inflációs küszöbéhez.

Ugyanakkor az inflációs adat megjelenése óta elsősorban a nemzetközi folyamatok mozgatják a forint árfolyamát

- mondta Beke Károly. Legkorábban a szeptember 22-i MNB kamatdöntő ülése és a friss negyedéves inflációs jelentése mozgathatja meg az árfolyamot az elemző szerint, mivel a jegybank részéről többen is jelezték, hogy utóbbiban rontani fogják a hivatalos gazdasági növekedési előrejelzést, és inkább a piac által is reálisnak tartott 5 százalék körüli visszaeséssel számolnak majd.

A másik fontos árfolyambefolyásoló hatás az lehet, hogy

az MNB jelent-e be újabb gazdaságélénkítő intézkedéseket.

A piacokon kiemelt figyelem övezheti a szeptemberi infláció alakulásának októberi publikálását, valamint a harmadik negyedéves GDP-növekedési adatét is - mondta Beke Károly. Elemzőkre hivatkozva azt is hozzátette, ha a második járványhullámot jelentősebb lezárások és gazdasági visszaesés nélkül sikerül átvészelni, akkor a forint is erősödhet, de az igazi nagy teszt 2021-ben jöhet, amikor egy gazdasági növekedés tovább élénkíti az inflációt. "Kérdéses, hogy az infláció további emelkedésére hogyan reagál a jegybank:

ha vonakodik a kamatemeléstől és a monetáris szigorítástól, akkor ismét nyomás alá kerülhet a forint"

- tette hozzá az elemző.

