Egy újabb szer miatt aggódik az EU és a mezőgazdaság több szereplője

Továbbra is bizonytalan a mankoceb sorsa. Egyebek közt ezt a széles körben használt növényvédelmi hatóanyagot is betiltaná az Európai Unió. A hosszú hatástartamú, baktericid hatással is bíró, viszonylag olcsó gombaölő szert hatékonynak ismerik, főleg a kertészeti kultúrákban, például a Dithane készítmény formájában.

Tervezett kivonásának híre állítólag hangos elégedetlenséget váltott ki a mezőgazdálkodók körében – olvasható a Baon.hu-n. Az Európai Növényvédelmi Szövetség kérte a tagállamok szakmai szervezeteit, hogy álljanak ki a mankoceb forgalomban tartása mellett. Azóta – alig egy hónappal ezelőtt – annyi történt, hogy az Európai Bizottság témában illetékes állandó szervezetének képviselői visszavonták a mankoceb meg nem újítására tett javaslatukat. Egyelőre azonban

nincs válasz arra, hogy a szert végül is megtartják-e vagy kivonják a forgalomból.

Pesti Gábor növényvédelmi mérnök szerint az Európai Unió túl sok hatóanyag engedélyét vonja vissza. Azt mondja, kevés olyan készítmény van, amivel a kivontakat pótolni lehet, különösen az agrár-környezetgazdálkodásban résztvevő gyümölcstermelők érzik ezt a problémát. A mankoceb példája azt mutatja, hogy immár a leghatékonyabb, nehezen helyettesíthető kemikáliákat is indexre teszik. „Az utóbbi években jelentős mértékben beszűkült a növényvédelem mozgástere. Immár az általánosan használt, ráadásul a méheket kímélő szerek kivonása is elkezdődött” – hívta fel a figyelmet a szakember a megyei hírportálnak.

Nyitókép: MTI/Sóki Tamás