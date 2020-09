Elemző: fokozatos és járványfüggő kilábalás várható

Ilyen gyenge teljesítményt nem láthattunk még a 2008-2009-es világgazdasági válság idején sem: akkor 7-8 százalékos negyedéves változások voltak, a mostani, 13,6 százalékos visszaesésre még nem volt példa az azonos módszertannal készülő adatközlés bevezetése óta - értékelte az IinfoRádiónak a frissen közzétett második negyedéves részletes GDP-adatokat Hornyák József, a Portfolio elemzője. Úgy vélte, legutóbb a rendszerváltáskor lehettek hasonló mértékű gazdasági teljesítmény visszaesések.

"A koronavírus-sokkhatás egy rendkívül gyorsan lezajló és nagymértékű válságot okozott Magyarországon"

- mondta az elemző.

Szavai szerint termelési oldalon minden ágazatban rendkívül kedvezőtlenül alakultak a számok: az ipar teljesítménye 20 százalékkal, a szolgáltató szektor 12 százalékkal esett vissza. "Utóbbin belül a legnagyobb, 27 százalékos esést a szórakozás és a művészet szenvedte el" - mondta Hornyák József. A szálláshely-szolgáltatásban is két számjegyű volt a csökkenés. Ugyanakkor a pénzügyi, biztosítási tevékenységnél nemhogy visszaesés, de szerény mértékű növekedést mért a KSH. "Az ipar mellett az építőipart is megviselte a járvány, 13 százalékkal esett a teljesítménye, sokkal kevesebb minden épült ebben a időszakban" - mondta az elemző. A mezőgazdaság pedig 2,1 százalékkal zsugorodott, bár az elemző szerint gyakorlatilag nem volt érdemi hatással az ágazatra a járvány, annál inkább az időjárás.

Az éves gazdasági teljesítmény alakulását nemcsak a termelési, de a felhasználási oldal, a lakossági fogyasztás is befolyásolja, márpedig az elemző szerint itt is kedvezőtlen számokat közölt a KSH.

"A lakosság fogyasztása rendkívül gyenge, a beruházások is visszaestek és az export is nagyon nagy csökkenést mutatott"

- mondta Hornyák József. Úgy vélte, mivel Európa legtöbb országában is szigorú korlátozások voltak, ezekben az országokban is visszaesett a termelés, ez alapján pedig a kilábalás is csak fokozatos lehet.

"A harmadik negyedévben szerény növekedés várható számos nemzetgazdasági ágban a második negyedéves adatokhoz képest,

mivel már beindult a turizmus, egyre több vállalat tudott több műszakban termelni, és már nem volt zárvatartással kapcsolatos korlátozás sem" - mondta Hornyák József. Hozzátéve, hogy az előző év azonos időszakához képest azonban még a harmadik negyedéves adatok is visszaesést mutatnak majd, azonban már kisebb mértékűt, mint 2020. második negyedévében. Az év vége pedig szerinte attól függ, hogy a koronavírus-járvány második hulláma miként söpör végig Európán és a világon, illetve, hogy mennyire lesz sikeres az egyes országok védekezése, kell-e újra nagyon szigorú korlátozásokat bevezetni. "Világszerte azon dolgoznak a kormányok, hogy ne kelljen újra szigorú korlátozásokat bevezetni, annak érdekében, hogy ne essen vissza drasztikusan a GDP" - tette hozzá Hornyák József.

