A GVH-elnök hasznos tanáccsal szolgált a lebukók számára

Rigó Csaba Balázs szerint a 150 éves múltra visszatekintő versenyjogi jogfejlődés párhuzamosságokat mutat, hiszen, amellett, hogy az Európai Bizottság is indíthat bizonyos versenyjogi eljárásokat, például ha több tagállamot érintő, esetleg fúziós, illetőleg 40 millió euró fölötti ügyletről van szó, ugyanakkor az uniós joggal harmonizált nemzeti jog alapján lehetőség nyílik arra is, hogy a nemzeti hatóság fúziós megegyezéseket ellenőrizzen – lásd cégfelvásárlás(ok) –, vagy olyan versenyjogi vizsgálatokat végezzen, amik – esetünkben – kifejezetten a magyar piacra irányulnak, de kiesnek az uniós hatáskör alól.

Vagyis a fentiek tekintetében van bizonyos munkamegosztás, ahogyan természetesen létezik az ügyáttétel intézménye is – tette hozzá a Gazdasági Versenyhivatal elnöke –, hiszen az ECN (European Competition Network), magyarán az Európai Versenyhálózat keretei megteremtik azt a lehetőséget, hogy adott ügyet véleményezzen a magyar versenyhatóság, illetve azt, hogy akár az Európai Bizottság átadjon egyes ügyeket a GVH-nak, még ha ez utóbbi nem is túlzottan gyakori.

A szakember egyetértett abban, hogy

vannak jó gyakorlatok a nemzeti hatóságok és a globális cégek vitájában, amik a magyar hivatal döntéseiben is megjelennek,

példaként említve, hogy volt olyan keresőszolgáltatást működtető „óriás” (Google), amelyik egy magyar versenyfelügyeleti eljárás keretében azonnal vállalta azt, hogy felfüggeszti a rossz gyakorlatot, vállalásokat tett arra, hogy miként tájékoztatja a fogyasztóit, és elhárította azonnal a problémát. De ezen felül több lezárt eljárás is van, ahol azonnali kötelezettségvállalás nem volt oka a versenytanácsnak bírságot megállapítania – tette hozzá Rigó Csaba Balázs –, mert egyfelől nem sokáig követték el a bejelentett problémákat, másrészt láthatóan tettek ellene, és érthetően kommunikáltak a panaszosok irányába. Ezt pedig méltányolta az eljáró hivatal.

Érdemes együttműködni

Az InfoRádió Aréna című műsorában a kartellügyekre kitérve az elnök úgy fogalmazott, nem szívesen beszél ilyenekről, miután jelenleg is folyamatban van jó néhány, azoknak a sajtóorgánumoknak pedig, amelyek azt sugallják, hogy a GVH-ban túltengenek a fogyasztóvédelmi ügyek, üzente:

„Nyugtával dicsérd a napot! Hosszú az év, és van bőven kartellügy is”

– ismételte meg.

Az InfoRádió által felvetett, a közelmúltban történt egészségügyi összejátszással kapcsolatban megjegyezte, ha horizontális kartellbe szerveződnek cégek, és jogsértést követnek el – az adott ügyben a közbeszerzési tender során – akkor világos, hogy lehetnek olyan bizonyítékai az eljáró hatóságnak, amit már nem lehet tagadni. Ekkor természetszerűleg

van arra lehetőség, hogy egy vagy több cég jelentkezzen együttműködésre, és „vallomást tegyen”,

párhuzamosan a büntetőjoggal – magyarázta a szakember. Tehát a jogszabály módot kínál, hasonlatosan a vádalkuhoz, hogy azt mondja az érintett: „Igen, elismerem, vétettem, egyeztetünk, és feltáró vallomást teszek”, ami mindenképp elősegítheti az ügy mielőbbi lezárását.

Rigó Csaba Balázs azt is hozzátette, egyáltalán nem biztos, hogy bűncselekmény is felmerül, az viszont igen, hogy a felek közül néhányan elismerhetik a kartellezés tényét, miközben olyan is lehet, aki vétlen az egészben. Egy olyan ügyletben, ahol több cég érintett és régóta csinálják, abban lehet, aki vétlen, „csak úgy sodródott bele” – ismételte meg –, de van főszervezője és egyetértői. A konkrét ügyben pedig a jogalkotó méltányolta azt, ha valaki elősegítette a vizsgálatot és együttműködött a hatósággal.

A GVH-elnök emlékeztetett, amennyiben az együttműködő cég még valaha szeretne a közbeszerzési piacon jelen lenni, akkor egy véglegessé vált, majd jogerős versenytanácsi határozat után elmehet öntisztázásra a közbeszerzési hatósághoz, aminek szintén szigorú jogszabályi szabályai vannak. Köztük, hogy együttműködött-e a hatóságokkal, megtérítette-e a kárt, ha azonosítható volt annak mértéke, meghozta-e azokat a szervezeti és személyi változtatásokat, amik azt garantálják, hogy legközelebb nem követ el hasonlót – sorolta a szakember azt tanácsolva végül,

ha valaki lebukik, érdemes a hatósággal együttműködni.

Rigó Csaba Balázs

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt