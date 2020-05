Egyelőre mérsékelt érdeklődést tapasztalnak a borászok a koronavírus-járvány miatt leállított vendéglátási forgalom pótlására kitalált, és az állam által is támogatott Palackposta2020 akció weboldalán biztosított házhoz rendelési akció kapcsán - derült ki a sonline.hu cikkéből. A termelők számára ingyenes regisztrációt biztosító oldallal kapcsolatban eddig kevés pozitív visszajelzést kapott a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa.

Annak tudatában volt a szakma, hogy a gasztronómiai piac drasztikus visszaesését nem tudja ellensúlyozni az online értékesítés – mondta el a lapnak Légli Ottó, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke. Becslésük szerint a gasztronómiai területeken értékesítő pincészetek 60-90 százalékos bevételkiesést szenvednek el. Elmondta azt is, hogy az olcsóbb borok piacán nincs sok panasz. Hozzátette: az eddigi tapasztalatok szerint azon termelők számolnak be jó forgalomról, akik eddig is éltek online értékesítéssel. Persze minden változhat, de most azt látni, hogy a gasztronómiai, mely a Légli Szőlőbirtok számára is a legnagyobb piac, valamint a fővárosi vásárlók piaca gyakorlatilag megszűnt – emelte ki Légli Ottó.

Tapasztalatok Elég rapszodikus az online értékesítés – mondta Pócz József balatonlellei borász. – Ünnepek előtt élénkebb volt a forgalom, de azt gondolom, ez nem fogja megmenteni a borászatokat.



Nálunk korábban nem lehetett házhoz rendelni – mondta Füredi-Hujber Katalin, a Hujber Pincészet tulajdonosa. – Azt tapasztaltuk, hogy a rendelések nemcsak a web­shopon, hanem telefonon és e-mailben is érkeznek. Nem csupán a helybéliek élnek a lehetőséggel, mert Siófoktól Kaposvárig szállítunk ki borokat.

Légli Ottó arról is beszámolt, hogy jelenleg is több krízisintézkedés tervezésében veszt részt a HNT, például egy járványügyi piacszervezési intézkedést készítenek elő. Lehetőségként felmerült a zöldszüret, de azt a szakma kevéssé támogatja. A krízislepárlás is felmerülhet, mivel az alkohol iránt megnőtt a kereslet a fertőtlenítők gyártása miatt.

Használható és gyors megoldás szükséges, mert az ágazati szereplőknek finanszírozniuk kell az idei termelést, szüretet, palackozást, amelyből legkorábban 2021-ben lesz bor és bevétel.

