Hétfőtől óriási hiteleket vehetnek fel a kis- és középvállalkozások

A program jelentősége Szabó Norbert szerint az, hogy ez a támogatás most nemcsak a túlélésről szól, hanem segíti az újraindulást. Ha valaki nem tudja fizetni az alkalmazottait a kieső árbevétel miatt, akkor igényelheti arra is, de a termékek között van olyan, mely a fejlesztésről szól, erős gazdaságélénkítő szándék is áll mögötte, gondolva a válság utáni újraindulásra. Ez korlátozott ajánlat, csak idén év végéig szerződött hiteleknél él a rendkívüli támogatási tartalom és garanciavállalás.

A korábbi Széchenyi-hitelekhez képest újdonság, hogy magasabb lesz az elérhető hitelösszeg. A régi plafon 100 millió volt minden termékre, most a beruházási hitelnél akár egymilliárd forint is lehet az igényelt összeg. Munkahelymegtartó esetében 750 millió, likviditásinál 250 millió a plafon – mondta a Sberbank mikrovállalati üzletágvezetője.

Fontos előny még, hogy az állami háttér és az MNB által biztosított forrás miatt jóval olcsóbb ez a hitel, mint a korábbi piaci termékek, erős garanciák állnak mögötte.

Az adminisztráció nem változik, szükség van egy kérelemre, NAV-igazolásra, az éves beszámolóra, köztartozás-mentesség igazolására és dokumentáció a tervezett beruházásról, de a vállalkozásoknak érdemes részletesebb tájékoztatást kérni a KAVOSZ irodákban vagy a számlavezető bankfiókokban

