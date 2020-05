Jelentős változásokat hoz magával a turizmus újraindulása

Már a veszélyhelyzet kihirdetése előtt tömegével mondták vissza foglalásaikat a külföldi turisták Magyarországon, azóta pedig a határzárakkal, a légiközlekedés leállásával, illetve a kijárási korlátozások elrendelésével gyakorlatilag leállt a hazai turizmus, számos vendéglátóhely és szálláshely bezárt, rengeteg dolgozót állásidőre, vagy egyenesen a munkaügyi kirendeltségekre küldtek. A vidéki lazítások elrendelésével talán a belföldi turizmus hamarosan újraindulhat. Ugyanakkor a szakma nem optimista. A Szallas.hu elemzői a KSH 2019-es vendégéjszaka számát - külföldi és magyar együtt 31 millió éjszaka - alapul véve arra számítanak, hogy 2020-ban

43-48 százalékkal csökken a vendégéjszakák száma, ami 250-300 milliárd forint kiesést okoz a turizmusban.

“Ez a bevételkiesés a szektoron kívül leginkább a szolgáltatásokra és mezőgazdaságra, de az építőiparra és akár az energetikai szektorra is kihat, például kevesebb korszerűsítés, kevesebb napelem telepítés várható a következő hónapokban, mivel spórolnia kell a turizmus szereplőinek” – mondta a cég közleménye szerint Szigetvári József, a Szallas.hu Csoport vezérigazgatója. Mivel az ágazatot ért veszteség nemcsak önmagára, hanem más szektorokra is hatással van, a magyar gazdaság ennek nagyságrendileg a háromszorosát, közel 800-900 milliárd forintot veszíthet a prognózisuk szerint. Szigetvári József azt is hozzátette, hogy

a turizmus és vendéglátás lesznek az utolsók az iparágak között, melyek ismét fel tudnak pörögni.

A szállásközvetítő cég szerint azonban még ha a belföldi turizmus hamarosan újra is indul, akkor is jelentős változások várhatóak az iparágban, és azok a szolgáltatók lesznek a folyamat nyertesei, akik a leggyorsabban alkalmazkodnak.

“Már most látszik a megnövekedett igény a tisztaságra, ami várhatóan évekig fontos tényező lesz a szállásfoglalásnál – hangsúlyozta a vezérigazgató. Szerinte a teljes ellátás még népszerűbb lesz, miután hónapokig magunknak kellett a bevásárlást és a főzést megoldani. Emellett arra számít, hogy

népszerűek lesznek a kuponos ajánlatok, az olcsóbb szálláskategóriák és az akár 20-30 százalékos akciók, mert sokan csak ezeket engedhetik majd meg maguknak.

A cég előrejelzései szerint várhatóan inkább a saját autós vagy biciklis kirándulást fogják választani a vendégek a repülős és vonatos utazásokkal szemben. Majd a közlemény arra is felhívja a figyelmet, hogy már most érdemes lehet az őszi és téli szezonra foglalni, kedvezményes szállásajánlatok már akadnak lemondási díj nélkül.

Ugyanakkor a McKinsey előrejelzése szerint a nemzetközi utazásokra, így a külföldiek érkezésére akár másfél évet is kell még várni.

Nyitókép: A Mercure Budapest Korona szálloda ablakai szív alakban világítanak a főváros V. kerületében 2020. március 20-án. A szálloda így fejezi ki szolidarítását a koronavírus-járvány terjedése miatt bezárt szállodák és a turizmus iparág dolgozóival. (MTI/Mónus Márton)