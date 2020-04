Megtört a kínai gazdaság 28 éve tartó növekedése

Ez az adat azt mutatja, hogy az előző év első negyedévéhez képest 6,8 százalékkal zsugorodott a kínai gazdaság. Ez az események fényében nem meglepetés, de a mérték talán igen, mert ez volt az első olyan hivatalos visszaesésről szóló adat, amely megrengette a kínai gondolkodást is abban az értelemben, hogy ott a gazdaság, és főleg a kereslet elmaradása ugyanazt jelenti, mint a fejlett országokban - mondta az InfoRádiónak Magas István, a Corvinus Egyetem professzora. Kína 1992 óta szolgáltat nemzetközileg hitelesített adatokat. Elemzők kicsivel enyhébb, 6,5 százalékos visszaesésre számítottak a gazdaságot megbénító járvány tükrében a múlt év utolsó negyedévére rekord alacsonynak számító, 6 százalékos bővülés után.

2019 utolsó negyedévével összevetve még nagyobb, 9,8 százalékos a visszaesés. "Az látszik, hogy januárban fagytak le a dolgok Kínában is, elsősorban a kiskereskedelemben és az azzal összefüggő ágazatokban - itt két számjegyű volt a zsugorodás" - mondta a professzor. Azonnal leálltak az állami beruházások is, itt 16 százalékos visszaesést látni. Az ipari termelés 8,4 százalékkal zsugorodott 2020 első három hónapjában az előző év azonos időszakához képest. A termelés visszaesése az év első két hónapjához hasonlóan márciusban is a feldolgozóiparban volt a legszembetűnőbb, bár a múlt hónapban regisztrált 10,2 százalékos csökkenés enyhe javulást jelent a január-februári 15,7 százalékos zsugorodáshoz képest.

"A legfontosabb körülmény, hogy láthatóvá vált a kínai gazdaság külső keresletnek való erős kitettsége"

- mondta Magas István. Hozzátette: sokan visszahúzódtak, sok globális láncot fenntartó megrendelő, beleértve ausztrál és japán vállalatokat is visszalépni látszik. A friss adatok szerint tulajdonosi összetétel alapján a legnagyobb, 14,5 százalékos zsugorodást a külföldi finanszírozású vállalatok termelésében mérték, míg a részvénytársaságok termelése 8,4 százalékkal, az állami vállalatoké pedig 6,0 százalékkal csökkent éves összevetésben.

Vagyis sürgősen tennie kell valamit a külső kereslet fenntartásáért is a kínai gazdasági vezetésnek

- tette hozzá.

A statisztikai hivatal elnöke bizakodó, bár jobb számokra számít a következő három negyedévben - mondta a professzor. Szerinte egyértelmű, hogy szembe szélben kell hajóznia Kínának is, főleg azért, mert ha az emberek megijednek, akkor ott is visszafogják a keresletet. Hiába tartják fenn az ipari termelési szintet - mert egyébként a feldolgozóipari termelés számai jól alakultak, az előző havinál kisebb visszaesést mutattak -, igazából az emberek fogyasztása esett vissza drámaian. A kiskereskedelmi forgalom éves bázison 15,8 százalékkal csökkent márciusban, míg a vendéglátás forgalma 44,3 százalékkal esett vissza éves összevetésben márciusban, vagyis tovább romlott a január-februári 43,1 százalékos zsugorodáshoz képest.

Főleg az ijedtség miatt, és azért, mert a tartományokban a hitelezés és a jó másfél-két éve elindított gazdaságélénkítő program nem vált olyan mértékben hatékonnyá, mint várták.

Ezért most kínai mértékben viszonylag kicsi, 500 milliárd dolláros kötvényprogramot indítanak és lazításba kezdenek.

De hogy ez mennyiben lesz eredményes, azt nem tudjuk, mert ezek a folyamatok kicsit másak, mint a fejlett ipari országokban - tette hozzá Magas István.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán