Átváltozás: mindenből bolt lesz, csak hogy élhessen

Bezárásra ítélt kereskedelmi egységek, például éttermek és kocsmák is boltokká alakulnak át a briteknél és Amerikában, hogy túléljék a koronavírus-válságot - írja a Napi.hu a CNN összeállítására hivatkozva. Több étterem az ételfelszolgálást tehát nem házhozszállításra cserélte, hanem élelmiszer- és például vécépapír árusításra.

Egy Anthony Strong nevű vállalkozó például épp a válság kitörése előtt nyitott éttermet San Franciscóban, de azonnal alkalmazkodnia kellett:

nagy kiszerelésben megvásárolt alapanyagokat kezdett árulni az üzletben.

Ez ugye azt jelenti, hogy a már beszerzett élelmiszereket nem feldolgozva, megfőzve kínálják, hanem alkotóelemként.

Egy pennsylvaniai kávézó például online kezdett élelmiszereket árulni, amit az üzletben lehet átvenni.

Marc Glosserman étteremlánc-tulajdonos például krumplit és vécépapírt árusít az átvehető készétel mellett.

Londonban létesültek kisboltok jellemzően kocsmákból, így megmaradtak az alkalmazottak, és a beszállítók is megmenekülnek, ha átállnak.

A The Oystermen étterem például a zöldségek és gyümölcsök mellett friss halakat is árul, házhoz is szállít.

A CNN megjegyzi, az "okosmegoldások" elsősorban a széles termékpalettában utazó nagyáruházak piacaiba haraptak bele.

Nyitókép: Pixabay