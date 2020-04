A turistaparadicsomok is állami támogatást kérhetnek

A hétvégi húsvéti fesztivál elmaradása miatt csak az önkormányzat 5-6 millió, a köz­ség cége 10-20 millió forintnyi, a település pedig összesen nagyjából százmilliós veszteséget szenvedett - számolt be a Magyar Nemzetnek Szabó Csaba, a község polgármestere. Ezt pedig biztosan nem tudják behozni akkor sem, ha később újraindulhat az idegenforgalom. Hozzátette, hogy mivel

eddig csak a költségvetésük 30 százaléka jött az államtól, már most biztos, hogy nagyobb központi támogatásra lesz szükségük.

Eddig a hollókői önkormányzat és a cége már több mint másfél tucat embert bocsátott el, többeket pedig csak hat órában tudnak alkalmazni. A település határozott kérése ellenére egyébként akadt pár makacs látogató, aki itt szerette volna tölteni az ünnepet, ám a polgármester szerint őket visszafordították a rendőrök.

Hévízen ennél jóval nagyobb, akár milliárdos nagyságrendet közelítő veszteséggel számol a város első embere. Papp Gábor polgármester szerint május végéig 350 millió forintra tehető a bevételkiesés és a védekezés miatti költség. Az idegenforgalmi adó kiesés körülbelül 650 millió forint lehet, de jelentősen csökken az iparűzésiadó-bevétel is. A helyi vállalkozások talpra állását egy sor kedvezménnyel próbálják majd segíteni, például mérséklik vagy el is engedik a közterület-foglalási díjakat, a parkolás pedig eddig is ingyenes volt és határozatlan ideig az is marad. Eddig senkit sem kellett elbocsátaniuk, és nem is tervezik, hogy erre sor kerüljön. Takarékossági okokból azonban felfüggesztették a képviselői tiszteletdíjak és a bizottsági tagságért járó díjak kifizetését.

Hajdúszoboszlón abban reménykednek, hogy egyedi elbírálás alapján kormányzati segítséget kapnak.

A várható éves bevételkiesés megközelítheti az egymilliárd forintot,

az idegenforgalmi adó híján akár 450 millió forinttól is eleshet a város, a gépjárműadó elvonása következtében 82 millió forint esik ki, de sok száz millió forint az elmaradó iparűzési adó miatti kiesés is. Czeglédi Gyula polgármester szerint az összes önkormányzati fejlesztést felfüggesztették, a civil támogatásokat pedig megfelezték. Ugyanakkor mindent megtesznek, hogy a hivataltól és az önkormányzati tulajdonú Hungarospa cégtől – ahol állami támogatással egy nagyberuházás folyik – ne kelljen dolgozót elbocsátani. – A turistanegyed most olyan, mint egy szellemváros – tette hozzá.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Oláh Tibor