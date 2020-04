Inkább szabadulnának a hitelektől a magyarok

Továbbra is tart a hiteltörlesztési moratórium bevezetését követően elindult ügyfélroham a hazai bankoknál, a továbbtörlesztést választók miatt pedig folyamatosan leterheltek a telefonos ügyfélszolgálatok és a fiókok ügyintézői is - derül ki egy körképből. Amint arról korábban az Infostart is beszámolt, a továbbtörlesztési nyilatkozattételhez a bankok épp ezért az online felületeiket, és az internetbankjaikat ajánlották.

Az OTP-nél arról számoltak be, hogy a leadott nyilatkozatok alapján úgy becsülik, hogy

a nagyjából egymillió érintett ügyfél 30 százaléka nem veszi igénybe a moratóriumot.

A banknál egy szakértői csoport koordinálja a moratóriummal kapcsolatos ügyintézést és ügyféltájékoztatást. Felhívták a figyelmet például arra, hogy ha eddig beszedési megbízás volt rá beállítva, akkor a haladék a lakástakarék-pénztárakat és a lízing ügyleteket is érinti. Elsősorban a netbankos nyilatkozatleadást ajánlják, de a honlapon keresztül is kitölthető a dokumentum, igaz, az utóbbi feldolgozása némileg több időt vesz igénybe.

Az Erste Bank és az Erste Lakástakarék is leállította a törlesztőrészletek beszedését, hacsak valaki ellenkezőleg nem nyilatkozik. A bank szerint mivel az utóbbira a különféle hiteltermékeknél és banki csatornákon eltérő időpontban nyílt lehetőség, ezért pontosabb adatok a továbbtörlesztők arányáról csak egy-másfél hét múlva lesznek. A vállalati ügyfeleknél igyekeztek személyre szabottan a cég aktuális helyzetéhez és kilátásaihoz igazítva tanácsot adni, mely ügyleteknél, hiteleknél érdemes élni a hiteltörlesztési moratóriummal, és melyiket érdemes tovább törleszteni. Mivel a moratóriummal később is lehet élni, ezért a későbbiekben is változhat a rendben törlesztők aránya.

Pontos számot eddig csak a K&H közölt, a banknál április 7-ig 77 ezren jelezték, hogy inkább törlesztenek az eredeti felállás szerint.

A CIB-nél a lakossági ügyfelek 30 százaléka, míg a vállalati hitelezettek 20 százaléka törlesztene az eredeti szerződések szerint - legalábbis az eddig feldolgozott nyilatkozatok, ügyfélvisszajelzések szerint. A pénzintézet egyébként azt ajánlja, hogy mivel a moratórium hatására az érintett hitelek futamideje jelentősen megnőhet, ezért akinek az anyagi helyzete nem indokolja, hogy éljen a törlesztési haladékkal, érdemes lehet a megszokottak szerint fizetnie hiteleit. Felhívták a figyelmet arra, hogy ha a lízinges ügyfeleik továbbra is teljesítik az esedékes törlesztőrészleteiket/lízingdíjaikat átutalással vagy csekkes befizetéssel, azt ráutaló magatartásként értelmezik, és elfogadják fizetési kötelezettségük teljesítését, vagyis úgy veszik, hogy nem kívánnak élni a moratóriummal.

A túlnyomórészt egyébként is online működő Gránit Banknál a pénzintézet által kezdeményezett folyamatos ügyféltájékoztatásnak tudják be, hogy elmaradt az érdeklődő ügyfélroham.

Eddig a lakossági ügyfelek kevesebb mint 40, a vállalati ügyfelek 50 százaléka élt csak a moratóriummal,

a többiek elektronikusan nyilatkoztak arról, nem kérik a fizetési haladékot. Kiemelték, hogy a korábbihoz képest sok új ügyfél nyitott számlát náluk, szinte kivétel nélkül videóbankjukon keresztül.

A Bank360 oldalán összesen 16 bank nyilatkoztatási lehetőségeiről található összefoglaló.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pexels.com