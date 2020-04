Gyorsan "felköltöztek" az internetre a bankok

Már csak lézengenek az emberek a bankfiókokban, a telefonos megkeresések száma viszont két-háromszorosára ugrott a koronavírus-járvány kitörése óta - írja a Világgazdaság.

A bankszektornak erre munkaerő-átcsoportosítással kell reagálniuk. A hitelfelvételi kedv mintha lanyhult volna, de felpörgetheti majd a kormányfő által bejelentett támogatott hitelek érkezése.

Harmati László, az Erste Bank vezérigazgató-helyettese szerint a most kialakult helyzet abszolút átmenet még, de az biztos, hogy az online térben gyülekezik mindenki. Simák Pál, a CIB Bank elnök-vezérigazgatója a kérdésről úgy vélekedik,

a szektor egységesen és gyorsan reagált a helyzetre, miközben azért sok feladat "jött" a kormánytól és a jegybanktól, de összefogást tapasztal.

Zolnai György, a Raiffeisen Bank vezérigazgatója arról számolt be, intézete "üzemszerűen működik", a prémiumszegmensben még növekedés is van, de egyre több tanácsot is kérnek náluk. Vida József, a Takarékbank elnök-vezérigazgatója a lapnak elmondta, a megtakarításoknál nem tapasztalnak szignifikáns változást a lakossági oldalon a korábbi időszakhoz képest, de a hiteligénylés visszaesett, de ezt átmeneti jelenségnek tartja. Azt tanácsolja ugyanakkor az ügyfeleknek, hogy szokják meg: nem kell személyesen bankba menni.

A call-centeresek egy része egyébként a bankokban otthonról dolgozik, az eddig más munkát végzők pedig önként jelentkeztek át ebbe a munkakörbe,

alacsonyabb terhelési szintűvé vált területükről.

A lakossági tájékozatlanság közben jelentős mértékűnek tűnt eleinte a hiteltörlesztési moratóriummal kapcsolatban, az ezzel kapcsolatos tájékoztatás pedig jelentős terheket rótt a pénzintézetekre, amelyek közben arról számolnak be, hogy egyes esetekben a lakossági ügyfelek ötöde, a vállalatiaknak pedig több mint a fele továbbra is fizetni akarja hitelét.

