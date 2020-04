Elmaradt a húsvéti bevásárlási boom

Számottevő bevételkiesés ért több élelmiszer-kiskereskedelmi hálózatot is a húsvétot megelőző időszakra vonatkozóan tavalyhoz képest: ez április első felében 8-10 százalékos, közvetlenül az ünnep előtt, nagycsütörtökön és nagyszombaton pedig 10-15 százalékos volt, miközben a tranzakciószám is 25-30 százalékkal csökkent - írta a Világgazdaság. Annak ellenére, hogy egy-egy vásárlás alkalmával többet költöttek a vásárlók, a kijárási korlátozások miatt jóval ritkábban, összességében pedig kevesebbet költöttek. A húsvéti bevásárlási is mindössze három napra korlátozódott, közvetlenül az ünnep előtt, noha jellemzően a jeles nap előtt két hétre is el szokott húzódni.

Egyre kevésbé jellemző, hogy naponta felkeresik az üzleteket, a többség hetente kétszer vagy annál is ritkábban megy boltba.

A lap szerint abban is jelentős változás volt, milyen típusú üzletekben szerezték be az ünnepi hozzávalókat az emberek. A hónap első felében a hipermarketeket keresték fel inkább, míg közvetlenül húsvét előtt a többség újra a lakóhelyéhez közeli boltokat részesítette előnyben a hipermarketekkel szemben.

A húsvét előtti forgalomvisszaesésben szerepet játszott az is, hogy a veszélyhelyzet kihirdetését követő másfél hétben a karácsony előtti költekezést idézte a forgalom, a megszokottnak a két-háromszorosa is lehetett. Ezt követően törvényszerűen visszaesett, hiszen a többség alaposan betárazott alapvető élelmiszerekből, háztartási vegyi árukból.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán