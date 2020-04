Így változott meg az ország élete a kijárási korlátozással

A koronavírus járvány miatt elrendelt kijárási korlátozás bevezetését követő héten a felnőtt hazai lakosság 52 százaléka egyáltalán nem hagyja el otthonát, míg tizenkettőből csupán egy fő jár el otthonából továbbra is változatlanul (8 százalék) - derül ki az Ipsos felméréssorozatának első heti eredményeiből.

Meglepő, de a korlátozást leginkább a fiatalok veszik komolyan - a 30 év alattiak 69 százaléka tartja is.

Ezzel szemben az 50 év felettiek 43 százaléka adott számot arról, hogy otthon marad.

Persze a gazdaságilag inaktívak értelemszerűen magasabb arányban engedhetik meg maguknak a bezárkózást, 75 százalékuk számolt be erről, míg az aktív munkavállalók egy része rá van kényszerítve a napi közlekedésre, és csak 35 százalékuk marad otthon. A dolgozók esetében főleg a nehezebb anyagi körülmények között élő, alacsonyabb iskolázottságúak vannak jobban kitéve a munkahely felkeresésével kapcsolatos munkáltatói nyomásnak.

A kutatásról 2020 áprilisától, azaz a kijárási korlátozás első napjaitól kezdődően heti rendszerességgel méri az Ipsos a koronavírus fogyasztói magatartásra gyakorolt hatásait. A hetente 300 felnőttkorú magyar állampolgár online megkérdezésével, országos mintán zajló kutatás az Ipsos saját válaszadói panelén készül. Az eredmények reprezentálják a hazai 18 éven felüli népességet a legfontosabb társadalmi-demográfiai mutatók (így életkor, nem, lakóhely szerinti régió, településtípus) szerint.

Jellemzően a férfiak járnak be továbbra is dolgozni a kutatás szerint. Persze az is igaz, hogy a járvány nyomán előállt gazdasági krízis hatására munkanélkülivé válók között felülreprezentáltak a nők - 13 százalékuk máris állástalan -, a főiskolai végzettséggel nem rendelkezők - 10 százalék -, és a családosok is - szintén 10 százalékos aránnyal.

A válság hatására módosuló munkarend főleg a Közép-Magyarországon élőket (42 százalék) és a diplomásokat (51 százalék) érinti, mivel az országos átlagnál magasabb arányban tudnak otthonról dolgozni.

Változott a munkarendje a válsághelyzet hatására?

A kutatás kitért arra is, hogyan változtak a háztartási kiadások április első hetében. A válaszadók több mint fele ugyanannyit költ mint korábban, szűk ötöde kevesebbet, míg 26 százaléka többet. Általánosságban igaz, hogy a jelenlegi költések relatív mértéke független az anyagi helyzettől, vagy az iskolázottságtól. Megállapították, hogy főleg a középső országrészben jellemző, hogy a szokottnál lényegesen többet költenek.

Az elmúlt hetekben többet vagy kevesebbet vett az alábbi termékekből a megszokotthoz képest?

Tartós élelmiszert jellemzően a fiatalok, a diplomások és a gyerekes háztartások tagjai halmoznak fel kiemelkedő arányban, míg a kézfertőtlenítő iránt Közép-Magyarországon, valamint szintén a diplomások és gyerekes családok körében nőtt az igény a korábbiakhoz képest a kutatás eredményei szerint.

Népszerűbbek lettek az online vásárlási lehetőségek és a házhoz szállítás. Az online rendelés főként a diplomások, az egyedül élők, és a home office formában tovább dolgozók körében ugrott meg. A videótartalmak online fogyasztásának (streaming megoldások, OTT) növekedése is a felsőfokú végzettségűek, valamint a fiatalok és jó anyagi helyzetűek körében mérhető.

A pénzügyek újragondolása ezzel párhuzamosan alapvetően az állásukat elvesztők, másodsorban a home office-ba kényszerülők körében jellemző.

Rákérdeztek arra is, hogy anyagi probléma esetén milyen számlát fizetnének mindenképpen a válaszadók. A közműszámlák messze megelőzték a hiteltörlesztéseket és a biztosításokat is.

Az is kiderült, hogy a megkérdezettek értékelik a járványvédelmi intézkedéseket és a folyamatos és korrekt tájékoztatást - függetlenül az igénybe vett szolgáltatás jellegétől. Az egyes ágazatok válságkezelési gyakorlatát elemezve kiderült, hogy a telekommunikációs ügyfelek kétharmada találkozott már valamilyen formájú, a járványhelyzet okozta rendkívüli tájékoztatással. Márkákat tekintve az első három helyen említett cég között a Magyar Telekom, az OTP és a Tesco szerepel.

Megállapították azt is, hogy az elmúlt hetek drámai változásai ellenére összességében nem volt mérhető rossz közhangulat hazánkban.

Az elmúlt hétre gondolva, hogyan értékelné hangulatát, közérzetét?

Nyitókép: MTI/Vajda János