Itt vannak a nagy magyar mentőcsomag javaslatai

Várhatóan a jövő hét elején hirdeti ki Orbán Viktor a hatalmas gazdasági mentőcsomagot, amelyhez a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara összeállította külön az ágazatspecifikus javaslatait is. Mivel Parragh László, a szervezet elnöke is részt vett azon a hétfő reggeli tanácskozáson, ahol Orbán Viktor bejelentette, minden idők valaha volt legnagyobb gazdaságélénkítő akciótervére készül a kormány, ezért vélhetően a kamarai javaslatok egy jó része is bekerül majd a mentőcsomagba.

A Portfolio kielemezte az MKIK kifejezetten a kereskedelmet célzó javaslatait, hiszen ezek közül, várhatóan több is szerepel majd a kormány intézkedései között. A kamara a következőket kérte a kormánytól:

Az élelmiszer-kereskedelemben a vásárlókkal közvetlen kapcsolatba kerülő személyzetet nyilvánítsák kiemelt fontosságú személyeknek és tegyék számukra elérhetővé a szükséges védőfelszereléseket.

Adjon egyértelmű iránymutatást a kialakult helyzetben, melyek a munkavállalók és a munkaadók kötelességei, jogai és lehetőségei.

Dolgozzák ki az esetleges otthonelhagyási tilalom esetére az áthaladási engedély rendszerét az élelmiszer-ellátásban részt vevők számára.

A forgalomcsökkenés mértékét figyelembe véve az üzlethelyiségek, szolgáltatóhelyek bérbeadói és bérlői között, a bérleti díjak tekintetében, 2020. március 1-jei hatállyal sor kerülhessen a szerződések módosítására.

Kérje fel a bankokat, hogy működjenek együtt a meglévő hitelszerződések fizetési átütemezésében.

Hozzon létre olyan pénzügyi alapot, amely 0%-os hitellel segíti áthidalni a koronavírus helyzet károsult szektorainak érintettjeit

Szankcionálja a szerződéses kapcsolatokban a koronavírus okán kialakult diszkriminatív részteljesítést, illetve nem teljesítést.

Vizsgálja meg és mérsékelje a gazdálkodók improduktív terheit, mert azok nagyban nehezítik majd a válságból való kilábalást.

Folytasson egyeztetéseket az Európai Unióval annak érdekében, hogy módosítsák az elkövetkezendő időre előirányzott európai irányelvek végrehajtásnak határidejét.

Szabályozza egységesen az üzletek nyitvatartását.

Egységes munkajogi állásfoglalás kell a munkavállalók díjazásáról, ennek állami alapokból való megtérítéséről.

A szükséghelyzet miatt már leállt területekről (idegenforgalom, vendéglátás, nem élelmiszer-kereskedelem stb.) a munkaerő átirányítása.

Ha sok bolti dolgozó esne ki, át kell térni a rövidített, egy műszakos nyitvatartásra.

A cégek mérlegleadási határidejét ki kell tolni a veszélyhelyzetet követő 30 nappal.

A békéltető testületeknél törvényi kötelezettség a megjelenés, de ezeket fel kellene függeszteni átmenetileg.

Javasoljuk, hogy a táppénzes papírt elektronikusan is el lehessen juttatni a munkáltatónak.

Az új belépők számára az egészségügyi vizsgálat lefolytatása problémát jelent.

Tegyék lehetővé általános jelleggel a vállalkozások és a civil szervezetek számára is az írásbeli szavazást eljárási rendjükben.

Tegyék lehetővé az élelmiszereket árusító dolgozók részére védőeszköz elkülönített beszerzését.

A nyitva tartó üzletek közé tehát javasoljuk felvenni az állateledel szaküzleteket.

Oldják fel a behajtási engedéllyel megközelíthető közterületekre vonatkozó súlykorlátozást.

A kialakult helyzet miatt az online vásárlás kihasználtsága nőni fog. Ezért fontosnak tartják, hogy az online értékesítésben felmerülő visszaélések, szabálytalanságok ellen is lépjenek fel célzott ellenőrzésekkel, és kiemelten kezeljék a reklamációkat.

Emellett azt javasolja a kamara, hogy a nem élelmiszer-kiskereskedőket vonják be minden szinten a lehető legtöbb hazai/nemzetközi intézkedésbe, amely átsegítheti őket ezen a nehéz időszakon.

A lakossági bérlők segítésére irányuló, bérleti díjak megfizetésének elhalasztását szeretnénk, ha valamilyen formában, azokra a kiskereskedőkre is kiterjesztenék. Például 2020. március 1-jei hatállyal sor kerülhessen a szerződések módosítására, a koronavírus hatására bekövetkező forgalomcsökkenés mértékét figyelembe véve.

Javasolják, hogy hozzanak létre egy olyan pénzügyi alapot, ahol a koronavírus károsult vállalkozások támogató hitelt kapnak.

A kamara szerint meggondolandó lenne a short-time work rendszerének az átmeneti bevezetése. Ez azt jelentené, hogy a munkáltató egyoldalúan módosíthatja a szerződést rövidebb időtartamú munkavégzésre és ennek megfelelő bércsökkentésre, természetesen szigorú szabályozás mellett. Így a munkavállalók elbocsátásának üteme csökkenthető lenne egyes ágazatokban.

A járvány miatt érintett üzletágak esetében az adóelőlegekre fizetési haladékot lehessen kapni. Szeretnék, ha lerövidítenék az áfa-visszaigénylés kifizetési időszakát.

Emellett javasolják, hogy a közegészségi kockázat miatt a kritikus időszak végéig szüneteltessék a betétdíjas üvegekre vonatkozó visszaváltási kötelezettséget, és nem ajánlják a szupermarketek nyílt eladóterében elhelyezett önkiszolgáló salátabárok használatát.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA-ANSA/Andrea Canali