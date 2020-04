Exkluzív részletek a nagy magyar gazdaságmentő csomagból

A kormány államilag támogatott hitelekkel fogja segíteni a vállalkozásokat a válság túlélése érdekében, a munkavállalókat pedig átképzésekkel segítené - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára.

"Egyrészt beszélünk egy nagyobb pénzügyi segítségnyújtásról a vállalkozások számára, de még a döntés-előkészítés fázisában vagyunk. Az biztos, hogy a vállalkozások kezébe kerülhet a döntés, hogy megéri-e nekik felvenni egy államilag támogatott hitelt a munkavállalóik megtartására, a beragadt készletek finanszírozására. A másik, hogy ha ők most továbbképzésben gondolkodnak, akkor meg fogják tanulni azokat az ingyenes vagy nem sok pénzbe kerülő lehetőségeket, amelyekkel a munkavállalókat tovább tudják képezni" - mondta György László.

És beszélt egy harmadik részletről is:

a gazadság megfelelő struktúraváltása érdekében olyan képzéseket fognak támogatni, amelyek a magyar gazdaság "szintlépését" segítik.

Ehhez egyes vállalkozóknak akár teljes életmódváltásra is szükségük lehet - mutatott rá az államtitkár.

Egy nappal korábban Nagy István agrárminiszter beszélt ugyanerről - ugyancsak az Arénában -, amikor azt mondta, a mezőgazdasági idénymunkákra a mostani helyzetben munkaerőhiány lépett fel, miközben például a szolgáltató szektorban vagy a vendéglátásban sok munkanélküli lesz.

György László azért leszögezte: arra is ösztönzik majd a munkáltatókat, hogy tartsák meg a dolgozókat, folytassák tevékenységüket zöldebb, high-techebb, digitalizáltabb módon, ehhez "további eszközök" jönnek.

A kormány koronavírus-járvánnyal kapcsolatos hármas feladatáról is beszélt:

biztosítani a koronavírus elleni védekezéshez szükséges eszközöket,

megvédeni a munkahelyeket,

újraindítani a gazdaságot.

"Minden eszköz megvan, ami eddig megvolt, csak legfeljebb eddig nem volt rá szükség. Korlátozó feltételek persze vannak, ezek főként a nemzetközileg uralkodó neoliberális gazdasági megközelítés jelent, ez ellen tíz éve küzdünk. Mi tíz éve azt mondjuk, hogy ha megnézzük, hogy milyen az Európán kívüli világ, azt látjuk: mindenki arra törekszik, hogy kritikus fontosságú eszközeit, élelmiszereit ki kell tudnia termelnie egy országnak" - ecsetelte György László.

A védőfelszerelésekkel kapcsolatban elmondta még, a keleti nyitás gyümölcseit most szüreteli le az ország, a jó kapcsolatok eredménye, hogy több száz tonna "áru" jön Magyarországra például Kínából és más keleti országokból. Ezzel párhuzamosan próbálják felpörgetni a magyar termelést, aminek köszönhető, hogy Magyarország fertőtlenítőszerből néhány hét alatt önellátóvá vált, a 3D nyomtatást is segítségül hívva pedig nagy kapacitású FFP2-es és FFP3-as szájmaszkgyártás is kezdődik.

Orbán Viktor kormányfő várhatóan április 6-án vagy 7-én hirdeti ki a gazdasági mentőcsomagot, ami az eddigi legnagyobb lesz. Ehhez a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is kidolgozott javaslatokat.

