Már külföldről vadásznak eladót a magyar üzletláncok

Míg tavaly januárban 71 ezer álláshirdetésben kerestek bolti eladókat az Európai Unió állásközvetítési szakportálján, az EURES-en, addig 2020 januárjában már 79 ezer ajánlat közül lehetett tallózni - írta a blokkk.com. Ráadásul ebben az Egyesült Királyság ajánlatai a Brexit miatt már nem is szerepelnek.

A legtöbb eladót továbbra is Németországban keresik, 38 ezer hirdetést adtak fel

az EURES-ben, ami ugyan 12 ezerrel kevesebb az egy évvel korábbinál, de így is toronymagasan a legtöbb. Ausztriában közel 6100 ajánlat közül tallózhatnak az álláskeresők, Franciaországban több mint 11 ezer hirdetésben kerestek eladókat.

A portál véletlenszerűen megnézte az ajánlott kereseteket is, az 1675 eurós javadalmazási lehetőség az jócskán félmillió forint felett van, főleg a mostani forint árfolyam mellett. Ez főleg az ingázók számára éri meg.

Magyarországi munkavégzésre is szép számmal toboroznának az uniós állásportálon is nemcsak a kisebb boltok, de a nagy kereskedelmi láncok, mint a Tesco vagy a Spar is.

A blokkk.com szerint

január végéig több mint 1500 hirdetés tettek közzé a magyar munkaadók.

Nemcsak eladóból, hanem pénztárosból is hiány van. Németországban 3400, Franciaországban 1700, Ausztriában több mint ezer álláshirdetésből böngészhetnek a szabad munkavállalás jegyében az uniós polgárok.

