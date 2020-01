Kínaiak vették meg Budapest egyik legértékesebb telkét

Másfél éves tárgyalást követően a napokban zárul le a Reno Udvar és környéke eladása (Váci út 160-168.) – tudta meg a Napi.hu. A 7,5 hektáros területet az MNB Pallas Athéné alapítványainak vagyonkezelője, az Optima Befektetési Zrt. a három telket még 2016-ban 17,2 milliárd forintért (55,2 millió euró) vette meg. A most 22,8 milliárd forintot érő ingatlannak a 60,4 százalékát adták tovább egy kínai befektetőnek. A vevő a Chi Fu Csoport, amelynek vezetője a magyar állampolgársággal is rendelkező Frank Liu.

A tajvani illetőségű üzletember 2016-ban megvásárolta a csődbe ment pápai húsüzeme, 25 milliárd dolláros (7570 milliárd forintos) vagyont kezel, befektetései a biotechnológiától az élelmiszeriparig ívelnek.

A területen a korábbi tervek szerint egy vegyes hasznosítású épületkomplexumot épített volna az MNB, de a beruházás költségei 600-700 millió eurót emésztettek volna fel, így a saját fejlesztés helyett az értékesítés mellett döntött. A hatvan százalékos résztulajdon eladását követően a Chi Funak lehetősége van a maradék tulajdonrész megvásárlására is. Továbbra is városközpont kialakításában gondolkodik az új tulajdonos is. Mivel a kormány kiemelt beruházásnak nyilvánította a projektet, a tervezés és engedélyeztetés is gyorsulhat a zárást követően.