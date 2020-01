Jutnak uniós források Budapestnek

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium prezentációja szerint a következő finanszírozási időszakban a főváros uniós fejlesztési források nélkül maradhat – írta hétfőn a Népszava, ám ezt később többen megcáfolták.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az ATV-ben azt mondta: nem tudja, milyen anyagra hivatkozik a lap és az bizonyára még a tervezés folyamatában lehetett egy anyag. Nem képzelhető el, hogy Budapest egyáltalán nem kap uniós forrásokat 2021 és 2027 között – emelte ki.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium sajtóosztálya az atv.hu-val azt közölte: nem találtak olyan anyagot, amely a Népszavában megjelent. Viszont egy olyan anyagot igen, ami december 10-én egy tervezett videókonferencia keretében került munkaanyagként Brüsszelbe. Az angol nyelvű prezentációs munkaanyag címe “Potential Operational Programmes for the 2021-2027 period in Hungary”, azaz Lehetséges operatív programok a 2021-2027-es időszakra Magyarországon. Ebben a 8. oldalon szerepel az az ábra/dia, mely szerint a prioritások között szerepel a főváros.

A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár az InfoRádióban cáfolt. Fürjes Balázs kifejtette: nem igaz, hogy a kormány azt tervezi, Budapestnek ne jusson európai uniós forrás. Semmiféle ilyen kormányzati döntés nem született, ilyen előterjesztés sincs.

Az államtitkár jelezte, hogy 2021–2027-re is vannak már hatályos kormányzati döntések, amelyek kimondták, hogy bizonyos projekteknek uniós forrásban kell részesülniük. Ezek közül

a legjelentősebb a HÉV teljes körű felújítása,

de tervben van a soroksári Duna-ág revitalizációja.

A Portfolio szerint a prezentációt videokonferencián mutatták be a magyar kormány illetékesei decemberben, megnézve, hogy a formálódó elképzelésekhez mit szól az Európai Bizottság. Ez egy hosszú és bonyolult egyeztetési stratégia szokásos eleme, mert ez segíti azt, hogy a kabinet döntést tudjon hozni a 2021-2027-es uniós forrásfelhasználás alapvető irányairól és ezek alapján be tudja majd nyújtani az ezt lefektető Partnerségi Megállapodás első verzióját Brüsszelnek.

Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon először álságosnak és károsnak nevezte a kiszivárgott tervet, és jelezte, felveszik a kapcsolatot Palkovics Lászlóval.

Hétfő este a főpolgármester az ATV-ben azt mondta: ott volt az asztalán az anyag, de nem tulajdonított neki jelentőséget, mert felsorolásszerűen benne volt Budapest is a célterületek között, valamint várta, hogy a kormány egyeztet az uniós források felhasználásáról a városvezetéssel. Hozzátette, egy munkaanyagnak tekinti a prezentációt a sok közül.

Nyitókép: Pixabay