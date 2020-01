Máris elfogyott a szállodások pénze

"Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció - nagy kapacitású meglévő szállodák fejlesztése és új szállodák létesítése című pályázati felhívást további közlemény kiadásáig társaságunk felfüggeszti, tekintettel arra, hogy a beérkezett pályázati kérelmek forrásigénye elérte a meghirdetett keretösszeg többszörösét" - idézte a pályázat honlapját a Napi.hu. A lap szerint legalább 40 milliárd forint közpénzt igényeltek a szállodások a kormánytól a pályázat decembr 20-i megnyitása óta.

Ez arra utal, hogy a szállodák többségénél már kész pályázatok voltak, csak az MTÜ felhívására vártak.

Korábban szintén a Napi.hu írta meg, hogy húszmilliárd forint költségvetési forrást készül szétosztani az MTÜ vissza nem térítendő állami támogatás formájában magántulajdonban lévő, minimum 100 szobás szállodák felújítására az összesen 300 milliárd forintos Kisfaludy hotelfejlesztési program keretében. Az eredeti elképzelések szerint a legalább 150 szobás szállodákra tervezték a felhívást, azonban ezt később az MTÜ leszállította minimum 100 szobára, így még nagyobb lehetett az érdeklődés. Gyógyhely minősítéssel nem rendelkező megyeszékhelyek (például Győr, Pécs, Szeged) esetében pedig elég a minimum 70 szoba is. A támogatás mértéke akár 70 százalékos is lehet, a szálloda tulajdonosa és az üzemeltetője is pályázhat, Budapest kivételével szinte az ország egész területéről érkezhettek a kérelmek.

