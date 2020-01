Óriási fejlesztés indul a Balaton partján

A 300 milliárd forintos Kisfaludy hotelfejlesztési programhoz kapcsolódón közzétett a Magyar Turisztikai Ügynökség egy új pályázati felhívást, miszerint már nemcsak új szállodák építésére lehet pályázni, hanem meglévő hotelek felújítására is. A vissza nem térítendő forrásra 2019. december 20. és 2020. március 31. közötti időszakban van lehetőség jelentkezni.

A legalább 100 szobával rendelkező hotelek, gyógyhelyi minősítéssel nem rendelkező megyeszékhelyek esetében pedig elég a minimum 70 szoba is. A támogatás mértéke akár 70 százalékos is lehet, a felújításoknak pedig 2024 végére kell elkészülniük. Ötcsillagos hotel viszont nem pályázhat – írja a sonline.hu, amely úgy értesült, balatoni, főként siófoki szállodák sora is pályázik.

