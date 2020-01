Rekordig menetelt a BUX, az OTP vitte a hátán

Kiemelkedően jó teljesítményt mutatott az elmúlt években a Budapesti Értéktőzsde: 2014-2016 között lényegében véve megduplázódott az index értéke, majd 2018-ban stagnált, tavaly pedig egyötödével emelkedett éves szinten és 46 ezer pont feletti BUX index-szel zárta 2019-et - értékelte a tőzsde elmúlt éves teljesítményét az InfoRádióban Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő. Ez lényegében illeszkedett a nemzetközi trendekhez, sőt, kismértékben meg is előzte azokat.

Ugyanakkor az emelkedés gyakorlatilag teljes egészében az OTP részvényeknek köszönhető, ami egy év alatt 38 százalékos növekedést mutatott - emelte ki a szakértő.

A papír záróára 15300 volt, de pár héttel ezelőtt 15 600 forintos áron is kereskedtek vele. Az OTP már évek óta nagyon jó teljesítményt nyújt, de valahogy a külföldi befektetők, nemzetközi piac most kezdte ezt igazán díjazni, miután 2018-2019-ben egy óriási akvizíciós hullámot zárt le a pénzintézet, és 2 milliárd eurót költött bankok vásárlására. Mostanra már 12 országban működik az OTP, és jó pár országban elérte a 10 százalékos piaci részesedést, ami az adott piac legnagyobb szereplői közé emeli. Magyarországon és Bulgáriában már eddig is így volt, de Horvátországban, Szerbiában is sikerült, valamint Montenegróban, Macedóniában is a nagyobb bankok közé tartozik, Albániában is vett pénzintézetet.

Európa egyik legeredményesebb bankja lett az OTP, az az érdekes, hogy a kapitalizációja alig marad el a Deutsche Bankétól, már eléri a 96 százalékát - mondta Korányi G. Tamás.

Emlékeztetett arra, hogy amikor annak idején bevezették a tőzsdére az OTP-t, az akkori tízszer nagyobb részvényekkel, 1100 forint volt az árfolyama. Azóta 140 szeres volt az emelkedés. Akkor pont az egy százalékát érte el a Deutsche Banknak kapitalizációban, vagyis a vállalat pillanatnyi - az összes befektető által meghatározott - számszerűsített értékében. (Egy vállalat piaci kapitalizációja egyenlő a részvényei számának és azok aktuális árfolyamának szorzatával)

A befektetők csak találgatják, hogy jöhet-e még újabb jelentős emelkedés az OTP árfolyamában. A százmilliárd forint feletti negyedéves eredményekhez kezd hozzászokni a piac, de innen már nagyon nehéz jelentősebb ugrásokat tenni. Ugyanakkor elképzelhető, hogy egy újabb akvizíció után, ha a kedvező nemzetközi trend kitart, és a befektetők általában fogják szeretni a bankpapírokat, akkor az OTP árfolyama is kedvezően változhat, igaz, egy számjegyű növekedéssel, de 2020-ban elérheti akár a 16 000 forintot is - tette hozzá Korányi G. Tamás. A kedvezőtlen nemzetközi trendek alól azonban az OTP sem tudja kivonni magát, még ha a fundamentális alapjai erősek és rendben vannak is. Az idén kezdődhet az új szerzemények konszolidációja, ami ha nem is 2020-ban, de jövőre már jelentősen emelheti az eredményeket.

Így teljesítettek a blue chip-ek

A többi papír közül 2019-ben a Richter is nőtt 17 százalékkal, az M Telekom 1,5 százalékkal, a Mol csökkent 4 százalékkal - ezek pedig nagyjából kiegyenlítették egymást.

A nagy vesztes, amelyről egy évvel ezelőtt még azt hitte a befektetői közösség, hogy az ötödik blue chip lesz, az Opus pedig elvesztette értékének egyharmadát százalékát,

490-ről 340 forintra esett - említette meg Korányi G. Tamás.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba