Valós teljesítmények miatt optimista várakozások a pesti parketten

A világ tőzsdéihez hasonlóan a múlt héten nálunk is óriási esés volt, ezért most erőteljes korrekciót láttunk - mondta az InfoRádióban Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő. Ezt úgy értékelte, hogy

a befektetők is honorálták, hogy azért a beszállítói láncokat leszámítva a magyar gazdaságra eddig nem volt érezhető, közvetlen hatása a koronavírus járványnak.

Az, hogy megvan az első két igazolt koronavírus fertőzött beteg Magyarországon, ez eddig a tőzsdei árakat különösebben nem mozgatja - mondta Korányi G. Tamás. A budapesti parketten is a vírus elleni védekezés nemzetközi trendjei, elsősorban az olajár alakulás, a gazdasági lassulás hírei alapján alakulnak az árfolyamok.

Van azért egy speciális eset, ami miatt nálunk az elmúlt napokban gyorsabban talált magára a tőzsde, és ami miatt ma is egy érdemi emelkedésre számíthatunk:

az, hogy nagyon kevés papír mozgatja a BUX indexet, mivel gyakorlatilag három blue chip maradt, az OTP, a Mol és a Richter

- mondta Korányi G. Tamás.

Amennyiben az olajár most egy kicsit magára talál - azért az év eleje óta több mint 20 százalékkal esett a világban, vagyis itt már érett egy kis korrekció - ez a Molnak jót tesz. A másik két papírnál pedig speciális pozitív tényezők mozgatják az árfolyamot. A Richternél új gyógyszer van, és mindenki arra számít, hogy a Vraylar eredmény, tehát az amerikai piaci eredmények azok felhúzzák a tavalyi számokat. Emiatt a Richter most szinte abszolút csúcson van - tette hozzá a tőzsdei szakértő.

Korányi G. Tamás szerint a múlt héten szintén jó 15 százalékos esést elkönyvelni kénytelen OTP-nél az árfolyam magára találását az magyarázza, hogy péntekre várják a minden eddiginél jobb negyedik negyedéves, illetve éves számokat. A tavalyinál nagyjából 15 százalékkal jobb számokat várnak az elemzők a gyorsjelentéstől, illetve 100 milliárd forint feletti negyedéves eredményt tesznek közzé holnap. Száz, százegy, százhat, optimistábbak 110 milliárdot mondanak, ami abszolút rekordnak számítana - tette hozzá a szakértő.

Emellett úgy lehet számolni, hogy a 410 milliárd, vagy a fölötti - és van, aki 420-ig is elmegy - éves eredmény az elképesztően sok, 1500 forint részvényenként.

Ez a szakértő szerint azt jelenti, hogy ezen az árszinten, amin most mozog az OTP, az elmúlt egy év hatalmas emelkedése után - ebben volt egy 20 százalékos erősödése - még mindig csak kilences a P/E mutatója (price-earnings, vagyis árfolyam-nyereség mutató, ami alapján összehasonlítható, hogy egy adott vállalat részvényének a piaci ára milyen mértékben drága az egy részvényre jutó nyereséghez mérve), ami azért a korábban megszokottnál - általában 10-es volt, - olcsóbbá teszi a papírt.

Ezért vannak olyan külföldi elemzőházak, amelyek 15-17 ezer forintos egy éves célárfolyammal jöttek ki az elmúlt napokban

- tette hozzá Korányi G. Tamás. Jelenleg 14,3 ezer körül van a papír. A nagyon jó számok mögött az van, hogy egy nagy akvizíciós hullámon van túl az OTP, és a negyedik negyedévben már a megvásárolt szerb bank eredménye is növeli a számokat, és a szlovén pénzintézetet is konszolidálták már. A szlovák bank értékesítését, amit már ebben a negyedévében jelentettek be, igazából már nem oszt, nem szoroz, mert nagyjából nullszaldó bank volt - tette hozzá a szakértő.

Sokan azt gondolják, hogy idén lesz még egy akvizíció, többen Fehéroroszországot emlegetik - ez szerintem is meg fog valósulni az első félévben.

Úgyhogy az idén a tavalyi 1500 után, akár az 1650 forintot is el tudják képzelni részvényenként

- tette hozzá Korányi G. Tamás. Szerinte a várható jó eredményeket a befektetők egy része beárazza, van, aki biztonsági játékos és megvárja a számokat - a nagy alapkezelők között vannak olyanok is. De azért olyat is láttak már, hogy annyira mindenki számított a jó számokra, pont az OTP-től, de Richternél is előfordult, hogy amikor tényleg megjöttek a jó számok, akkor inkább esés volt. Mert mindenki, aki azt megelőző napokban ezért vásárolt, az akkor le akarta aratni a sikere gyümölcseit, és inkább eladott. "Nem lenne teljesen meglepő, hacsak nem lesz valamilyen nagyon fantasztikus emelkedés a világ tőzsdéin holnap is - de hát ez inkább ugye ma várható -, ha holnap egy kicsi esés lenne a számok hatására. És utána, ahogy az elemzők földolgozzák az új számokat, utána esetleg majd megint folytatódna az emelkedés" - tette hozzá Korányi G. Tamás.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba