A durva december után is folytatódhat a bővülés

Jó pár tízmilliárd forinttal túllépheti a decemberre előrejelzett 1200 milliárd forintos költést a kiskereskedelmi forgalom, több kereskedelmi vállalkozás terven felüli bevételeket könyvelhetett el - mondta Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára az InfoRádiónak. Az iparcikkek forgalma bőven 500 milliárd forint fölött zárhat decemberben, miután az év egészében is jelentősebb, 8 százalék körüli növekedést mutatott, mint a kiskereskedelem 5-6 százalékos bővülési átlaga.

Vámos György szerint a leggyorsabban a webáruházi költekezés növekedett az idén, éves szinten átlagosan 30 százalék feletti mértékben, de voltak olyan hónapok is, amikor a bővülés elérte a 40 százalékot is. A főtitkár szerint a webes forgalom idén is novemberben, és nem az év utolsó hónapjában produkálta a legnagyobb árbevételt. Ez elsősorban a black friday akciók forgalomnövelő hatásának köszönhető. A hagyományos boltokban azonban továbbra is a december a legerősebb hónap.

Éves szinten a webáruházi költés a teljes kiskereskedelmi forgalom 5 százaléka körül alakulhat 2019-ben. Ugyanakkor az iparcikkekre fordított összeg webes részaránya már meghaladhatja a 20 százalékot is.

Jó évet zártak a kereskedők

Bár 2019-ben is voltak olyan boltok, amelyek kénytelenek voltak bezárni, és a munkaerőhiány is nyomasztotta az ágazatot, ennek ellenére az összkép kedvezően alakult a kiskereskedelemben - mondta Vámos György.

A főtitkár szerint lelassult a kiskereskedelem munkaerőigényének növekedése 2019 első három negyedévében. Nincs több üres álláshely az ágazatban, mint 2018 utolsó negyedévében, és a cégek visszajelzése szerint nem annyira feszítő a hiány, mint korábban - tette hozzá. Ez többek között annak köszönhető, hogy 3 éve a szektorban is folyamatosan emelkednek a bérek, keresetek, 10 százalékot meghaladó ütemben.

2020-ra további piacbővülést vár Vámos György,

azonban a mértéke elmaradhat az idei 6 százalékos ütemtől, de így is 4-5 százalékot várnak a szakemberek.

A lassulás hátterében a visszafogottabb gazdasági növekedés állhat majd.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs