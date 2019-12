Így lesznek nyitva a boltok a hatnapos karácsonyi szünetben

A blokkk.com összeállítása szerint a hat napban lesz heti pihenőnap, munkanapcsere és munkaszüneti nap is. Sőt lesz olyan pihenőnap is, amit előtte le kell dolgozni: a bronz- és az ezüsthétvégén. Így december 24. még nem munkaszüneti nap, de heti pihenőnap lesz belőle. Figyelemmel arra, hogy december 25. és 26. munkaszüneti nap, és mivel csak egy nap választja el a heti pihenőnaptól, ezt a napot is le kell előre dolgozni. Így most a december 27-i pénteki napot is előre le kell dolgozni december 14-én, szombaton.

A boltosoknak viszont nem lesz hatnapos szünet, mert nagy a munkaerőhiány és sok a vásárló. A bronzhétvégétől december 23-ig a hétköznap egyébként 18 óráig nyitva tartó iparcikkes boltok egy része tovább tart nyitva, a hagyományoknak megfelelően.

Az egyébként a hét utolsó napján zárva tartók többsége kinyit a bronz-, ezüst- és aranyvasárnapokon is, a szombati nyitvatartást pedig megnyújtják azok, akik 13-14 óra tájékán egyébként bezárnak.

ünnepi időszak változások boltok nyitva tartása bronz- hétvége december 7., szombat heti pihenőnap lenne, de munkanap, december 24 helyett szokásosnál hosszabb nyitvatartás december 8., vasárnap heti pihenőnap a boltok nagyobb része kinyit ezüst- hétvége december 14., szombat heti pihenőnap lenne, de munkanap, december 27 helyett szokásosnál hosszabb nyitvatartás december 15., vasárnap heti pihenőnap a boltok nagyobb része kinyit arany- hétvége december 21., szombat heti pihenőnap szokásosnál hosszabb nyitvatartás december 22., vasárnap heti pihenőnap a boltok nagyobb része kinyit december 23., hétfő munkanap hosszabb hétköznapi nyitvatartás karácsony december 24., kedd heti pihenőnap ledolgozzuk december 7-én 14 órakor kötelező bezárni december 25., szerda munkaszüneti nap boltok zárva (kivétel: benzinkút, virágbolt, édességbolt, pályaudvarok, nonstop kisbolt) december 26., csütörtök munkaszüneti nap december 27., péntek heti pihenőnap ledolgozzuk december 14-én szokásos nyitvatartás, de egyes kisebb iparcikk boltok nem nyitnak ki pénteken, vagy szombaton december 28., szombat heti pihenőnap december 29., vasárnap heti pihenőnap

