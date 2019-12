A karácsonyi ajándékokra szánt pénzt a benzinkutaknál fölözik le

A világ nagy olajtermelői, élükön Szaúd-Arábiával a túlkínálat megelőzése érdekében visszafogják a kitermelést, hogy ezzel feltornászhassák az olaj hordónkénti árát 60-ról 70-80 dollár közé. Ez a benzin drágulásával is jár - olvasható a Napi.hu elemzésében, ami a Financial Times cikkén alapul.

A hírek kiszivárgására máris emelkedett az olajár az árutőzsdén.

Jamie Webster olajpiaci szakértő, egyetemi tanár úgy látja, hogy az OPEC tagországai egyetértenek abban, hogy meg kell támogatniuk az árakat valamilyen intézkedéssel a jövő év első felében, ha legalább a jelenlegi árszintet tartani akarják.

A mérleg másik serpenyőjében az van, hogy az OPEC és szövetségesei, különösen Oroszország, amely 2016 óta együttműködik a kartellel az olajár befolyásolásában, nem akarnak segítséget adni az amerikai olajpalaiparnak, amely az elmúlt évek szárnyalása után a lassulás jeleit mutatja. A magasabb ár kedvez az USA drágább technológiával dolgozó olajcégeinek, ezért a túl nagy drágulás nem érdeke az OPEC-nak.

Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy ha az OPEC és barátai meg is állapodnak az olajkitermelésük további csökkentésében, ez még nem jelenti azt, hogy ténylegesen csökken a piaci kínálat. Szaúd-Arábia jelenlegi is messze az alatt a szint alatt termel, amelyet az olajlétesítményei elleni szeptemberi dróntámadás előtt elért. Ez azt jelenti, hogy már most is érvényesülhet a napi 400 ezer hordós kitermeléscsökkentés, amelyet a jövő évtől terveznek.

Nyitókép: Pixabay