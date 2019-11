Egyedülálló magyar fejlesztés vethet véget a parkolás nyűgének – videó

Nemcsak szakértők szerint, hanem az autósok tapasztalata is, hogy éves szinten akár több napot el lehet pazarolni azzal, hogy parkolóhelyet keresnek a sofőrök. Magyar mérnökök erre kínálnak most megoldást egy világszinten is egyedülálló önvezető parkolással – tájékoztatta az InfoRádiót a fejlesztő, AImotive üzleti stratégia vezetője.

A fejlesztés lényege, hogy például egy parkoló bejáratánál leállított autót az Almotive szoftvere kamerák és ultraszenzorok segítségével, valamint a HERE Technologies által biztosított foglaltsági térképek alapján egy szabad parkolóhelyre navigálja, emberi beavatkozás nélkül – magyarázta a szakember. A parkolószenzorokat és a technológiát a kommunikációhoz a Vodafone biztosítja.

Jánky Szabolcs úgy fogalmazott: nemhogy nem szükséges ehhez az emberi jelenlét, de ember nélkül még jobb működik a rendszer. Ráadásul a parkolási idő is rövidülhet. "Sokkal közelebb tudnak egymáshoz állni az autók, nincs szükség akár felfestésekre sem – mutatott rá. A járművek kamerák segítségével állapítják meg, hogy van-e elég hely a parkolásra, ráadásul sofőr nélkül az ajtónyitásra sem kell távolságot hagyni, így több autó férhet el, tette hozzá.

Az Almotive üzleti stratégia vezetője kifejtette: semmi olyan szenzort nem használnak, ami nincsen már most is az autókban. Az Almotive szoftvere ezeknek a jeleiből képes az önvezető parkolás folyamatát megvalósítani. Ami nagyobb probléma volt, hogy a parkológarázsok mindenhol eltérően néznek ki, ezen a fronton nagyban támaszkodnának a HERE Technologies-ra – jegyezte meg Jánky Szabolcs –, amely az egyik legnagyobb autóipari térképbeszállító. Az ő térképeik segítségével tudják majd világszintűre skálázni ezt a megoldást.

A hétfőn bemutatott prototípus jelenleg egy gépkocsiban működik, de a fejlesztőcég több autógyárral is együttműködik annak érdekében, hogy ez a rendszer 3-5 éven belül már a tömeggyártásban, így a mindennapi használatban is megjelenjen.

