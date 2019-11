Szigorítás jöhet az e-cigiknél

Nagy valószínűséggel olyan szabályozás fog életbe lépni, amely szerint a mostanival ellentétben nem csak kifejezetten a nikotintartalmú töltőfolyadékok lesznek jövedékiadó-kötelesek, hanem a "mentesek" is. Ezek fogyasztása és forgalmazása is jövedéki igazgatási és adóztatási kérdés lesz - mutatott rá Falcsik István, az RSM vám-, jövedéki és termékdíjtanácsadás üzletágának vezetője az InfoRádió Adóinfó című műsorában.

Arra a kérdésre, hogy miért változhat a szabályozás, a szakember azt mondta, hogy egyrészt külföldön sem boldogulnak e termékkör pontos kezelésével: van, ahol nem tartozik a jövedéki igazgatás hatálya alá az e-cigaretta és az adóztatási kérdést is másként oldják meg, máshol az egész folyamat jövedéki igazgatás alá tartozik. Ez számos helyen anomáliát okozhat az EU-n belüli szállításoknál, részben a "nyomkövető" elektronikus rendszerben, vagy például azzal, ha az egyik országban egy termék jövedékiadó-köteles, a másikban pedig nem.

Másrészt a szakemberek úgy ítélik meg, hogy a nem nikotintartalmú termék sem biztos, hogy kívánatos. Ilyenkor az adózási és igazgatási intézkedések is alkalmasak arra, hogy visszaszorítsák a termékkör széles körű használatát - mondta Falcsik István.

Felidézte, az ügyben már konkrét javaslatokat is olvastak, az EU-ban ez egy előrehaladott kérdésnek számít. A szakember szerint nagy esély van rá, hogy az új szabályt rövid időn belül be is vezetik.

Egyre több a megbetegedés és a haláleset

Eközben az Egyesült Államokban az elmúlt hetekben egyre többen betegedtek meg és haltak meg az elektromos cigaretták használata miatt. Az amerikai járványmegelőzési központ október végi adatai szerint az e-cigik használatával hoztak már összefüggésbe 1888 megbetegedést és 37 halálesetet. Az áldozatok 17 és 75 év közöttiek.

Szakértők jelezték: első alkalommal fedeztek fel potenciálisan is aggodalomra okot adó méreganyagot a betegmintákban.

Volt már szó a szigorításról

Korábban Lázár János miniszteri biztos a trafiktörvény szigorítására tett javaslatot az Országgyűlésben. A volt miniszter szűkítené a dohánytermékek közvetett reklámozásának lehetőségeit is. Kiemelte: annál, amennyi adóbevétel a cigikből befolyik, jóval többet veszít az egészségügyi kassza, valamint a munkáltatók azért, mert kiesnek a munkából a munkavállalók. A kormány támogatta a korábbi előterjesztést, ezt Fónagy János nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár is megerősítette.

Jövedéki termékek

Magyarországon is terjednek a dohányzás "füstmentes" alternatívái, mint a töltőfolyadékkal működő elektromos cigaretta vagy a valódi dohányt tartalmazó, de azt a hagyományos, égő cigarettáénál jóval alacsonyabb hőfokon hevítő eszközök, amelyek forgalmazásának számos feltétele van - hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Közölték, hogy a nikotin tartalmú alternatív termékek ugyanúgy dohánygyártmánynak és jövedéki terméknek minősülnek, mint a cigaretta, szivar, szivarka, és a finomra vágott és egyéb fogyasztási dohány. Ilyen az e-cigarettába való töltőfolyadék vagy például az úgynevezett "új dohánytermék-kategóriákba" sorolt, dohányos rudacska, amit a hozzá tartozó hevítőkészülékkel lehet használni.

