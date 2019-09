Egyre több halálos áldozatot szed az új divat, tudósok keresik a baj okát

Immár tizenkét halálos áldozata van az elektromos cigaretta szívásának az Egyesült Államokban - jelentette be az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) csütörtökön. Közleményében hangsúlyozta, hogy az e-cigaretták szívása járvánnyá szélesedett, 10 tagállamban 12 halálos áldozatot követelt és 46 államban több mint 800 embert ápolnak a cigaretta szívása miatti komoly tüdő- és légúti megbetegedésekkel.

A CDC szerint 805 esetben bizonyítottan az elektromos cigaretták okoztak egészségkárosodást. A kiváltó okot azonban eddig még nem sikerült azonosítani. Több intézményben folynak erre vonatkozó kutatások.

A tudósok azt feltételezik, hogy az aromatizált, vagyis ízesített e-cigarettákban az utántöltő készülékekben vagy a töltőfolyadékban van valamilyen, az egészségre káros vegyi anyag.

Több állam egészségügyi hatóságai azt jelentették, hogy a megbetegedettek jelentős része THC-t (tetrahidrokannabinolt) szívott az e-cigarettából. A THC a szintetikus marihuána pszichoaktív hatóanyaga.

Donald Trump amerikai elnök szeptemberben egy sajtóbeszélgetésen jelentette be, hogy a kormányzat az aromatizált e-cigaretták betiltására készül.

"Ez rengeteg problémát okoz, emberek, főleg fiatalok halnak meg emiatt, ezt nem engedhetjük meg"

- fogalmazott akkor az elnök, és egyúttal részletes szabályozás bevezetését ígérte. Trump bejelentése után amerikai törvényhozók egy csoportja Richard Blumenthal demokrata párti politikus vezetésével levelet intézett az internetes kereskedelemmel foglalkozó portálokhoz, és magyarázatot kért tőlük arról, miként szűrik ki az illegálisan forgalmazott - külföldről származó - aromatizált e-cigarettákat. A politikusok álláspontja szerint az e-cigarettáknak egyáltalán "nincs helyük az online-kereskedelemben". Az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) adatai szerint

az Egyesült Államokban 2016-ban mintegy tízmilliónyian szívtak elektromos cigarettát. Az e-cigarettát szívók több mint a fele 35 éven aluli, átlagéletkoruk 19 év.

Szeptember közepén Andrew Cuomo demokrata párti kormányzó javaslatára New York állam elsőként tiltotta be az ízesített e-cigaretták forgalmazását. Ez egyelőre 90 napig érvényes, de a tiltás megújítható. Michigan államban is elfogadtak egy erről szóló törvényt, de az még nem lépett életbe. Rhode Island és Massachusetts államokban már dolgoznak a tiltást kimondó törvényen, és amerikai sajtóértesülések szerint ezt fontolgatják Illinois, New Jersey és Delaware államokban is. Kalifornia egyik megyéjében és San Franciscóban szintén betiltották már az aromatizált elektromos cigarettákat.

Az FDA 2020 májusáig adott határidőt az elektromos cigarettákat gyártó cégeknek, hogy bizonyítsák, a termékek megfelelnek a közegészség védelméről szóló előírásoknak.

Az ezen a téren piacvezető vállalat, a kaliforniai Juul Labs a héten szerdán bejelentette: leváltja Kevin Burns elnök-vezérigazgatót, és leállítja az e-cigaretták reklámozását.

Nyitókép: Pixabay